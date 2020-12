Znaleźli pamiątki po Czartoryskich. Za próbę kradzieży zostali zatrzymani

Cenne pamiątki historyczne związane z rodziną Czartoryskich odnaleziono podczas remontu kościoła pw. Św. Józefa w Puławach (Lubelskie). Część znalezionych przedmiotów usiłowali ukraść pracownicy firmy remontowej; pięć osób zatrzymano - poinformowała w czwartek policja.

Pamiątki znajdowały się w skrytce urządzonej w jednym z filarów kościoła, na którą natrafili pracownicy firmy prowadzącej remont. Było tam kilkanaście przedmiotów, m.in. drewniana szkatułka, złoty krzyżyk, srebrny imbryk, medaliony, srebrna obrączka, szkaplerz z wizerunkiem Matki Boskiej, wizerunek dziewczynki wykonany prawdopodobnie na kości słoniowej.





Pamiątki córki księżnej Izabeli Czartoryskiej

Pięć osób usłyszało zarzuty

źródło: pap

Według informacji zamieszczonej na profilu Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na Facebooku pamiątki związane są z osobą córki księżnej. W 1780 r. 15-letnia Teresa doznała dotkliwych oparzeń w należącym do Czartoryskich Pałacu Błękitnym na Powązkach w Warszawie, w wyniku czego po kilku dniach zmarła.Prawdopodobnie przenosząc się do Puław księżna Izabela Czartoryska zebrała pamiątki po zmarłej córce i umieściła je w puławskim kościele. Świątynia ta była przez Czartoryskich odbudowana w 1801 r. Wtedy prawdopodobnie urządzona została skrytka. Oględziny wskazują, że wykonana została celowo w trakcie budowy filara - podał Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.Po ujawnieniu skrytki część pamiątek zniknęła. Okazało się, że zabrali je wykonawcy remontu, a skrytkę z pozostałymi ponownie zamurowali. Brakowało między innymi złotego krzyżyka, medalionów oraz pierścienia - poinformowała rzeczniczka policji w Puławach, podkomisarz Ewa Rejn-Kozak.Policjanci zatrzymali sprawców kradzieży. Pięć osób, właściciel i pracownicy firmy remontującej kościół, usłyszało zarzuty przywłaszczenia dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury, za co grozi kara do 10 lat więzienia.– zapewniła Rejn-Kozak.