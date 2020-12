Nastolatek przegrał w rosyjską ruletkę

Policja w amerykańskim stanie Michigan zmieniła profil śledztwa w sprawie śmierci 17-latka. Według śledczych chłopak grał w rosyjską ruletkę i nie dopisało mu szczęście.

Do tragedii doszło 24 października w Burton, leżącym około 6 kilometrów na wschód od Flint. Policja została wezwana do domu w związku ze strzelaniną. Funkcjonariusze znaleźli nieprzytomnego nastolatka z raną postrzałową. Został zabrany do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili zgon.



Serwis MLive.com podał, że ofiara to 17-letni uczeń liceum Bentleya.





Nowe światło

źródło: FOX News

Śledczy zebrali informacje, które rzuciły nowe światło na tragedię. „” – przekazał Departament Policji w Burton.Podano również, że niektórzy z uczestników gry byli odpowiedzialni za liczne włamania i kradzieże, do których dochodziło w okolicy. Na miejscu znaleziono wiele skradzionych przedmiotów, które zostały zwrócone właścicielom.