Minister zdrowia zlecił kontrolę szczepień osób spoza grupy „0”

„Minister zdrowia Adam Niedzielski zlecił kontrolę, czy szczepienie przeciw COVID-19 osób spoza grupy »0« odbyło się zgodnie z zasadami” - przekazał w czwartek resort.

NFZ podał wcześniej w czwartek, że do 6 stycznia, oprócz szczepienia pracowników szpitali, dopuszczalne jest także szczepienie członków ich rodzin oraz pacjentów, którzy w tym czasie przebywają w szpitalu, a których stan zdrowia na to pozwala.



NFZ wskazał w informacji udostępnionej PAP, że decyzja w tej sprawie zapadła w odpowiedzi na apel Naczelnej Izby Lekarskiej o jak najefektywniejsze wykorzystanie szczepionek dostarczonych do szpitali w okresie świąteczno-noworocznym, gdy absencja pracowników jest zwiększona.



Niedzielski zlecił kontrolę, czy szczepienie przeciw COVID-19 osób spoza grupy „0” odbyło się zgodnie z zasadami.

Minister Zdrowia @a_niedzielski zlecił kontrolę czy szczepienie osób spoza grupy "0" odbyło się zgodnie ze wskazanymi zasadami. https://t.co/IcO3IrGYNU — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 31, 2020

#wieszwiecej Polub nas