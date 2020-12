Białoruś. Ksiądz opozycjonista ma zakaz noszenia sutanny i krzyża

Białoruski duchowny prawosławny Uładzimir Drabyszeuski spędził 25 dni w areszcie za jednoosobową pikietę przeciwko przemocy milicjantów w stosunku do opozycjonistów. W środę Cerkiew pozbawiła go prawa noszenia szat liturgicznych i krzyża na piersi.

Drabyszeuski w Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej pełnił funkcję protojereja, czyli odpowiednika katolickiego dziekana. W środę duchowny z Homla opublikował na Facebooku zdjęcie pisma, w którym arcybiskup homelsko-żłobiński Stefan pozbawił go prawa do noszenia atrybutów kapłana.



Telewizja Biełsat informuje, że formalnym powodem jest fakt, że protojerej Drabyszeuski nie przekazał na czas przeprosin za przejście do innej parafii. Według dokumentu miał też stwierdzić, że nie chce być kojarzony ani z Białoruską Cerkwią Prawosławną, ani z Rosyjską Cerkwią Prawosławną, której eparchia białoruska podlega.

źródło: TV Biełsat

Ksiądz Uładzimir został już pozbawiony sutanny (podraśnika) i krzyża w areszcie. Za swoją działalność przeciwko milicyjnej przemocy został też latem zwolniony z posługi kapłańskiej.Biełsat zwraca uwagę, że hierarchowie Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej przymykają oczy na działania reżimu Alaksandra Łukaszenki.