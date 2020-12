Ojciec brytyjskiego premiera chce zostać Francuzem

Ojciec premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona oświadczył, że aplikuje o francuski paszport. Wyjaśnił, że chce pozostać obywatelem Unii Europejskiej po brexicie.

Stanley Johnson, były deputowany Parlamentu Europejskiego, w referendum w 2016 roku zagłosował za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. W rozmowie z rozgłośnią radiową RTL powiedział, że chce zostać francuskim obywatelem ze względu na silne więzy rodzinne z tym krajem.



– Jeżeli dobrze rachuję, jestem Francuzem. Moja mama urodziła się we Francji, jej matka była w stu procentach Francuzką, podobnie jej dziadek. Obywatelstwo to dla mnie zdobycie czegoś, co już jest we mnie – powiedział 80-latek, po francusku.



– Zawsze będę Europejczykiem, to pewne. Ktoś może mówić Brytyjczykom: nie jesteście Europejczykami. Tymczasem więzy z Unią Europejską są bardzo ważne – podkreślił.

źródło: Agencja Reutera

Agencja Reutera zwraca uwagę, że syn Stanleya Boris Johnson był jedną z twarzy kampanii popierającejprzed referendum w 2016 roku.Po podpisaniu porozumienia handlowego z Brukselą brytyjski premier już nie był tak wojowniczy. – To nie jest koniec Wielkiej Brytanii jako kraju europejskiego. Pod wieloma względami jesteśmy kwintesencją europejskiej cywilizacji i będziemy to pielęgnować – powiedział szef rządu.