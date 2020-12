W USA nie udało się zaszczepić planowanych 20 mln osób

Nie udało się przed końcem roku zaszczepić przeciw COVID-19 planowanych 20 mln Amerykanów; szczepionki otrzymało tylko 2,6 mln osób – podaje Reuters. Akcja szczepień preparatem firm Pfizer i BioNTech rozpoczęła się w USA 14 grudnia.

Około 14 mln dawek szczepionek Pfizer/BioNTech oraz koncernu Moderna zostało rozesłanych do poszczególnych stanów; przed końcem roku miało do nich trafić 20 mln dawek.



Na początku grudnia przedstawiciele administracji prezydenta Donalda Trumpa obiecywali, że jeszcze w tym miesiącu dostępnych będzie 40 mln szczepionek, czyli tyle, ile trzeba, by zaszczepić 20 mln osób – przypomina Reuters.



Zarówno szczepionkę Moderny, jak i Pfizer/BioNTech przyjmuje się w dwóch dawkach w odstępie kilku tygodni.



Według danych amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) akcja szczepień przebiega znacznie wolniej, niż zakładano. Przedstawiciele władz lokalnych powiedzieli agencji Reutera, że brak funduszy federalnych na zatrudnienie dodatkowego personelu uniemożliwia działanie w zaplanowanym tempie.

źródło: pap

Administracja Trumpa podpisała latem umowęw pierwszym kwartale 2021 roku. Na początku grudnia ogłoszono, że dokupiono kolejne 100 milionów dawek na drugi kwartał. Sam Pfizer podał w grudniu, że rząd USA zamówił u niego kolejne 100 milionów dawek szczepionki, co znaczy, że do końca lipca 2021 roku firma ta w Stanach Zjednoczonych powinna zapewnić łącznie 200 milionów dawek.