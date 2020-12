Kwalifikacje w Ga-Pa. Polacy awansowali w komplecie

Siedmiu Polaków awansowało do noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Będzie to druga odsłona Turnieju Czterech Skoczni. Najlepszym z naszych był szósty Kamil Stoch. Wygrał Słoweniec Anże Laniszek. Początek konkursu jutro o godz. 14.

Pierwszym z Biało-Czerwonych, którego oglądaliśmy na skoczni w Ga-Pa, był Maciej Kot. Zakopiańczyk zrealizował cel, skoczył 128,5 metra i zajął miejsce pod koniec trzeciej dziesiątki.



Klemens Murańka w treningach zaliczał odpowiednio 124 i 123 metry. W kwalifikacjach sporo się poprawił, 129,5 m dało mu przepustkę do pierwszej serii i miejsce w środku czołowej 50.



Następny z Polaków, Aleksander Zniszczoł dobrze wyszedł z progu, ale wyraźnie zabrakło mu odległości. Nieznacznie przekroczył 120 metrów, ale podstawowy cel zrealizował, awansował do czołowej pięćdziesiątki.



Świetnie spisał się Andrzej Stękała, który zanotował 133 metry i przegrywał tylko z wracającymi do wysokiej formy Stefanem Kraftem i Ryoyu Kobayashim. Ostatecznie zajął wysokie dziewiąte miejsce.

Z uśmiechem na ustach skocznie opuszczał także Dawid Kubacki. Choć wiatr w plecy wiał z prędkością powyżej 1 m/s, to Kubacki skoczył 128,5 metra. Tym samym ubiegłoroczny triumfator TCS potwierdził świetną formę. Na jednym z treningów pofrunął aż 144 m. W kwalifikacjach był tuż przed Stękałą.



Wyczucia na progu w Ga-Pa nie mógł znaleźć Piotr Żyła. Tak było w treningach, podobnie w kwalifikacjach. Wiślanin uzyskał zaledwie 121,5 metra. Zakwalifikował się, ale zajął miejsce dopiero pod koniec czwartej dziesiątki.





Stoch potwierdził wysoką formę

Pierwszą parę podczas noworocznego konkursu stworzą Murańka i Naoki Kakamura. Kotowi przyjdzie rywalizować z reprezentantem gospodarzy Richardem Freitagiem.



Do drugiej serii awansuje lepszy z duetu Żyła – Michael Hayboeck. Stękała zmierzy się z nieobliczalnym Domenem Prevcem.



Problemu z awansem nie powinien mieć Kubacki, skaczący w parze z Estończykiem Artiim Aigro, z kolei przeciwnikiem Stocha będzie Czech Victor Polaszek.

Wysoką formę potwierdził. Drugi zawodnik konkursu w Obersdorfie zaliczył 132,5 metra i był w czwartkowych kwalifikacjach najlepszym z Polaków, zajmując szóstą lokatę.Najdalszy skok oddał lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.doleciał aż do 143 metra. Do wygranej w kwalifikacjach to jednak nie wystarczyło, bo Norweg był o pół punktu gorszy od