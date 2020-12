Fala życzeń zalała internet. „Oby rok 2021 był lepszy”

Życzenia noworoczne i podsumowania mijającego roku zdominowały sieć. Politycy chwalą się swoimi dokonaniami i życzą Polakom pomyślności, papież Franciszek zaznacza, że wciąż świętujemy narodzenie Jezusa Chrystusa, a Ministerstwo Zdrowia apeluje, by Nowy Rok witać hucznie, ale we własnych domach – chroniąc siebie i bliskich. Większość życzeń nawiązuje do COVID-19. Nie brakuje więc twardych ocen tego, co działo się w 2020, ale także licznych podziękowań dla lekarzy i służby zdrowia. „Jestem pełen uznania dla państwa pracy” – przyznaje szef MSWiA.

Rok 2020 był wyjątkowo nieprzewidywalny. Składając sobie życzenia Polacy mają jednak nadzieję, że ten kolejny będzie bardziej stabilny i łatwiejszy.



– Życzę wszystkim Polakom, aby rok 2021 był rokiem pojednania, miłości, wzajemnej życzliwości i zrozumienia – mówi w opublikowanym na Twitterze nagraniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.

Niech będzie to czas poszanowania jednych przez drugich, czas, w którym miłość Boga przemieni nasze serca i otworzy je na Niego i na naszych braci – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski @Abp_Gadecki w życzeniach na Nowy Rok 2021.https://t.co/WywXH9yUU8 pic.twitter.com/Z5PPeX8A9B — EpiskopatNews (@EpiskopatNews) December 31, 2020

Nowy Rok przywitaj w domu



Pomóż zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa, chroniąc siebie i bliskich. pic.twitter.com/0f26oiF2Uk — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 31, 2020

Ubiegły rok upłynął pod znakiem pandemii,ale był to też kolejny dobry rok w relacjach polsko-amerykańskich.Niech 2021r będzie pełen nowych możliwości pogłębiania przyjaźni i wzmacniania naszych więzi!Życzę zdrowia, radości i szczęścia w nadchodzącym roku.Szczęśliwego Nowego Roku! pic.twitter.com/X5RdOMQB9M — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) December 31, 2020

„Żeby rok 2021 był co najmniej tak samo dobry, jak 2020, to zdecydowanie za mało!” – podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski. „Życzę państwu żeby rok 2021 był zdecydowanie lepszy, żeby był rokiem zduszenia pandemii i upłynął pod hasłem odbudowy zdrowia – tego indywidualnego i ogólnospołecznego” – dodał.Na oficjalnym profilu ministerstwa zaapelowano z kolei, by w miarę możliwości sylwestrową noc spędzać we własnych domach.„Ubiegły rok upłynął pod znakiem pandemii, ale był to też kolejny dobry rok w relacjach polsko-amerykańskich” – zauważyła z kolei ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher.Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował z kolei krótki dokument, w którym szczególne podziękowania za mijający rok skierował do pracowników służby zdrowia.Mariusz Kamiński napisał m.in.: „Kończący się rok jest okazją, by podziękować państwu za profesjonalną i pełną oddania pracę w czasie pandemii. Swoją postawą pokazujecie, że pomoc drugiemu człowiekowi, tak ważna gdy przychodzi nam mierzyć się z koronawirusem, jest dzisiaj priorytetem. Każdy pacjent wie, że może wam powierzyć swoje zdrowie”.

– Wszystkiego dobrego na nowy 2021 rok. Obyśmy spędzili go już wspólnie, razem, bez koronawirusa – mówią w specjalnie przygotowanym nagraniu politycy Lewicy.

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku i końca pandemii! pic.twitter.com/Kwo8IIJifP — Lewica (@__Lewica) December 31, 2020

#BożeNarodzenie jest świętem Miłości wcielonej, narodzeniem dla nas Jezusa Chrystusa. On jest światłem ludzi, które świeci w ciemności, ono nadaje sens ludzkiej egzystencji i całej historii. — Papież Franciszek (@Pontifex_pl) December 31, 2020

Uważam, że to dobry zwyczaj - zawsze rozliczyć się z Państwem ze swojej pracy.



Życzę spełnienia marzeń i wielu łask Bożych w Nowym Roku!������ pic.twitter.com/96zp7TNuDk — Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) December 31, 2020

Nadchodzi Nowy Rok!



Pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Dużo zdrowia, radości, optymizmu i realizacji wszystkich Waszych planów.



Dziękujemy Wam za wspólną podróż przez ten rok i do zobaczenia w 2021! ✈#PLLLOT #flyLOT pic.twitter.com/FSRwhyv7qi — Polskie Linie Lotnicze LOT (@LOTPLAirlines) December 31, 2020

Mijający rok był dla nas wszystkich prawdziwym wyzwaniem.

Życzymy Państwu, aby nadchodzący 2021 rok przyniósł jedynie to, co dobre!

Przesyłamy najpiękniejsze życzenia zdrowia, optymizmu i szczęścia.

Niech spełnią się wszystkie marzenia! pic.twitter.com/43tqkzQaJv — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) December 31, 2020

Papież Franciszek przypomniał z kolei, że trwa oktawa Bożego Narodzenia, które „jest świętem miłości wcielonej”.„Spełnienia marzeń i wielu łask Bożych w Nowym Roku” – dodał europoseł Patryk Jaki.Polityk zaznaczył, że podsumowując miniony rok chce rozliczyć się przed obywatelami ze swojej działalności i zamieścił listę aktywności, jakie podejmował się w czasie tych 12 miesięcy. Dorzucił też zdjęcie z córeczką.Wszystkim pasażerom życzenia złożyli piloci Polskich Linii Lotniczych LOT. „Dużo zdrowia, radości, optymizmu i realizacji wszystkich Waszych planów" – napisali.„Mijający rok był dla nas wszystkich prawdziwym wyzwaniem. Życzymy państwu, aby nadchodzący 2021 przyniósł jedynie to, co dobre” – napisali przedstawiciele GIS.

„Powrotu do normalności, na którą tak czekamy” – napisał Norbert Maliszewski, szef Centrum Analiz Strategicznych KPRM.



Ekspert przypomniał, że przygotowując się do hucznego powitania roku 2021 warto kierować się zasadami bezpieczeństwa. Powód? Poprzednie święta pokazały, że duże spotkania potęgują rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Do znudzenia powtarzam: kierujmy się zasadami bezpieczeństwa, one działają. Dziś ostatni raz ten wykres - prognoza etapu odpowiedzialności, którą potwierdziły dane rzeczywiste. Imprezy są super-roznosicielem. Zostańmy w domu, troszcząc się o zdrowie własne i najbliższych pic.twitter.com/3VelJVp93i — Norbert Maliszewski (@nmaliszewski) December 31, 2020

Kochani, przede wszystkim spokojnego i zdrowego nowego roku! pic.twitter.com/PEHjQHolsg — Andrzej Halicki MEP (@AndrzejHalicki) December 31, 2020

Rok 2020 prawie za nami. Był to rok trudny, ale w gronie bliskich był też czas na chwilę uśmiechu. Dziękuję, że byliście ze mną. Najlepsze życzenia na Was i Waszych najbliższych w 2021 roku



Zapraszam na mój instagram!



Link: https://t.co/MAXlNzo4yB pic.twitter.com/OWQfIp4QJ6 — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) December 31, 2020

Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska, Andrzej Supron i Przemysław Babiarz życzą Państwu, widzom "Alarmu!", wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2021 roku!



A do tych życzeń dołączamy i my - redakcja #AlarmTVP pic.twitter.com/54dbA1VK6N — Alarm! TVP1 (@alarm_tvp1) December 31, 2020

źródło: Portal tvp.info

„Wchodzimy w nowy rok. Życzę, aby był zupełnie inny od tego, który mija, bo mówiąc szczerze, wszyscy mamy dość ograniczeń, limitów, maseczek" – powiedział europoseł PO Andrzej Halicki. Wyraził nadzieję, że dzięki szczepionkom niebawem epidemia minie.„Rok 2020 prawie za nami. Był to rok trudny, ale w gronie bliskich był też czas na chwilę uśmiechu” – zauważył z kolei Sebastian Kaleta, wiceszef MSWiA.Widzom „Alarmu” i nie tylko najlepsze życzenia złożyli Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska, Andrzej Supron i Przemysław Babiarz.SYLWESTER MARZEŃ W TVP2 JUŻ DZIŚ. START RELACJI O GODZ. 19:55