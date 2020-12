Problem z jawnością apologety... jawności. Komitet Hołowni ukarany

Jawność finansowania partii politycznych jest fikcją – przekonywali nie tak dawno przedstawiciele ruchu Polska 2050, a Szymon Hołownia prezentował założenia do projektu nowelizacji ustaw w zakresie jawności. Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która pytała o wydatki komitety wyborcze kandydatów na prezydenta, informuje, że to komitet Hołowni jako jedyny nie wypełnił ciążących na nim obowiązków, za co został ukarany przez sąd grzywną. Kwota? „Śmiesznie” niska – opisuje organizacja.

Szymon Hołownia w wyborach prezydenckich zdobył 13,87 proc. głosów, zajmując w pierwszej turze trzecie miejsce.



Jeszcze w trakcie kampanii PKW sygnalizowała wątpliwości w kwestii internetowej zbiórki kandydata na prezydenta.





Chciał jawności, sam odmawia wyjaśnień

Z pytaniami ozwróciła się do Komitetu Wyborczego Szymona Hołowni – podobnie jak innych kandydatów – Sieć Obywatelska Watchdog Polska.Jak informuje organizacja, KWnie tylko, na co ma 14 dni, ale też nie przekazuje skarg na bezczynność w ustawowym terminie 30 dni. Taki obowiązek nakłada ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.W związku z tym, działacz Watchdog skierował wniosek o wymierzenie grzywny Komitetowi Szymona Hołowni. Sprawą zajął sięw połowie grudnia, uznając, że „obowiązek przekazania sądowy akt sprawy i odpowiedzi na skargę, poza nadzwyczajnym przypadkiem wymienionym w art. 54 § 3 p.p.s.a., ma charakter bezwzględny”.„Organ, za pośrednictwem którego skarga została wniesiona, co do zasady zawsze zobowiązany jest przekazać ją do sądu administracyjnego, niezależnie od tego, czy w jego ocenie brak ku temu racjonalnych powodów” – wskazano w uzasadnieniu.

Watchdog Polska przypomina, że Hołownia w jednym ze swoich wystąpień stwierdził, że „nie było czasu na zajmowanie się wnioskami”.





Szokująca wysokość kary dla Hołowni

WSA w Warszawie zasądził. Jak ocenia organizacja, to „śmieszka kwota”.„Cieszy nas, żepodejmuje inicjatywy mające na celu zwiększenie jawności, wypadłby jednak dużo wiarygodniej,” – konstatuje Watchdog.