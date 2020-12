Norwegia. 10 osób wciąż poszukiwanych po osunięciu się ziemi

10 osób wciąż uważa się za zaginione po osunięciu się ziemi w miejscowości Ask nieopodal Oslo, do jakiego doszło w środę. Ratownicy nie natrafili w rejonie katastrofy na żywe osoby lub ich ciała.

Początkowo poszukiwano 26 osób, z czasem okazało się, że większość zaginionych odnalazła się w innych miejscach niż w rejonie osuwiska. Jak podała norweska telewizja TV2, wśród 10 osób, z którymi wciąż nie ma kontaktu, jest mężczyzna, kobieta w ciąży oraz ich 2,5 letnia córka.



Akcja ratownicza trwała całą noc, ale z powodu możliwości wystąpienia kolejnych osunięć wejście ratowników do powalonych domów nie jest możliwe. Podjęto próbę z psem tropiącym.



„Musimy być ostrożni, ziemia wciąż się porusza” – oświadczył szef zespołu ratowników Dag Andre Sylju. Poszukiwania trwają głównie za pomocą helikoptera, kamer termowizyjnych oraz dronów.



Lokalna policja zaapelowała do mieszkańców okolicy, aby zrezygnowali z fajerwerków przy powitaniu Nowego Roku. Nawet najmniejszy wstrząs może wywołać kolejne osunięcia.

Dotychczasowy bilans katastrofy to co najmniej 10 osób rannych, 31 zawalonych domów oraz dziewięć budynków. Ewakuowano 900 osób. W wielu gospodarstwach zostawiono zwierzęta, które wymagają nakarmienia i opieki.



Gazeta „VG” podała, że już w 2005 r. powstał raport, w którym stwierdzono, że rejon Ask w gminie Gjerdrum jest zagrożony osunięciem się ziemi i nie powinno się na tym terenie wydawać pozwoleń na budowę.



Zdjęcia pokazywane przez norweską telewizję NRK z miejsca katastrofy naturalnej wyglądają dramatycznie. Część miasteczka zapadła się pod ziemię, a niektóre domy dosłownie zawisły na krawędzi. Dziura ma 700 metrów długości i 300 szerokości.