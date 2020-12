Otwarto kolejny fragment drogi ekspresowej S5

Kolejny fragment drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz Opławiec – Bydgoszcz Błonie, stanowiący zachodnią obwodnicę miasta, został otwarty. – Wielka sieć komunikacyjna jest i będzie silnikiem rozwoju naszej gospodarki – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obecny podczas otwarcia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ocenił, że rząd PiS po raz kolejny dotrzymuje słowa.



– Wielka sieć komunikacyjna jest i w przyszłości będzie silnikiem rozwoju naszej gospodarki. Sieci bezpiecznych dróg oczekują od nas Polacy. My ten warunek spełniamy. To priorytet rządu premiera Mateusza Morawieckiego – podkreślił minister Adamczyk.





Kolejny etap trasy S5

– Gratuluję wykonawcom tego, że udało się dokończyć ten projekt w technologii, która robi wrażenie.(…) Kujawsko-Pomorskie to kolejny region, który dzięki rządom PiS staje się jednym z najlepiej skomunikowanych w kraju – dodał szef resortu infrastruktury.Ocenił, że droga S5, której kolejne fragmenty są oddawane do użytku, będzie jedną z najdłuższych tras ekspresowych w Polsce.– To nie jest pewnie najlepszy z punktu widzenia PR-owego moment na takie otwarcie, ale bez wątpienia jest on najlepszy dla kierowców, bo najszybszy – powiedział minister w KPRM Łukasz Schreiber.

– Rok temu otwarta została główna część obwodnicy. To co dzieje się dzisiaj, czyli wyprowadzenie ogromnej części tranzytu z miasta , będzie miało duże znaczenie. Bydgoszczanie czekali na to od wielu lat – powiedział Schreiber.





Bydgoszcz najlepiej skomunikowanym miastem

Wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau ocenił, że– To skomunikowanie było przez lata na słabym poziomie. Teraz jestem przekonany, że miasto i województwo wykorzystają tę szansę rozwojową – wskazał Ramlau.Nowy odcinek wraz z otwartym przed rokiem odcinkiem Bydgoszcz Północ — Bydgoszcz Błonie umożliwi przejazd całą obwodnicą od strony zachodu, północy i południa. Pozwoli to na wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego, szczególnie relacji Poznań — Gdańsk.

Odcinek S5, który został oddany do użytku, to dwujezdniowa droga o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, z rezerwą na trzeci od długości 13,5 km. Na trasie powstały liczne obiekty inżynierskie, w tym trzy przejścia dla zwierząt oraz dwa węzły drogowe: Bydgoszcz-Zachód w Pawłówku oraz Bydgoszcz-Miedzyń w Lisim Ogonie.



Wykonano przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia drogowego. Zamontowano też urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne.



Według prognoz nową drogą w najbliższych latach może przejeżdżać ponad 20 tys. pojazdów na dobę.