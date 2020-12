Afera wokół poparcia Rudzińskiej-Bluszcz. Kolejne stowarzyszenie się wycofuje

– Nikogo takiego nie popieraliśmy – mówi portalowi tvp.info Anna Leszczyńska-Lenda, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Eden. Zaznacza, że chociaż nazwa ich organizacji została przez kogoś wykorzystana, nie wyrażali wsparcia dla zastępczyni Adama Bodnara i nie planują tego robić. – Jesteśmy zaskoczeni – przyznaje też w rozmowie z nami dyrektor biura prasowego archidiecezji krakowskiej ks. Łukasz Michalczewski.

Topnieje w oczach liczba organizacji, które popierają (lub rzekomo popierają) kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na nowego rzecznika praw obywatelskich. Przypomnijmy, że to jedna z trzech kandydatur. PiS zapowiedziało, że na to stanowisko chcieliby zaproponować wiceministra Piotra Wawrzyka. Z kolei PSL i Konfederacja wskazały Roberta Gwiazdowskiego.



Rudzińską-Bluszcz popierają Lewica, PO i Szymon Hołownia. Kandydata od tygodni chwali się też wsparciem ponad tysiąca organizacji.



W środę wieczorem burzę w tej sprawie wywołał jednak prof. Stanisław Żerko. Historyk przejrzał listę organizacji i zauważył, że dwie z nich reprezentują jego miasto – Szczecinek.



„Zadzwoniłem na numer podany na stronie Stowarzyszenia Matecznik. Sympatyczny pan nic nie wie, że stowarzyszenie wsparło panią Zuzannę Rudzińską-Bluszcz (nie wie, kto to) i że znajduje się na liście organizacji ją wspierających”.



Szybko okazało się, że takich przypadków jest znacznie więcej. „Na pewno po tej interwencji historyka zaczęto kasować część wpisów z listy poparcia. Jeszcze 29 grudnia (według serwisu WebArchive) było ich 1210, 31 grudnia przed godz. 7 rano – 1203” – podkreśla wprost.pl.

Albo takie, proszę Pani @ZuzannaRB Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem. Popierają Panią? Naprawdę ci ludzie są za tym, by - jak Pani głosi - trzeba obowiązkowo wpuszczać antyklerykalnych awanturników na Msze św., by bezcześcić nabożeństwa? https://t.co/u8FAfQfOJr — Stanisław Żerko (@StZerko) December 31, 2020

„Wysłano e-mail z prośbą o usunięcie nazwy stowarzyszenia”

Wśród setek organizacji popierających Rudzińską-Bluszcz można znaleźć takie nietypowe, jak np. Stowarzyszenie Sympatyków Latającego Potwora Spaghetti czy Koło „Miętus” Polskiego Związku Wędkarskiego w Orli. Co ciekawe, poparcie części organizacji powtarza się wielokrotnie – jak choćby kilku kół z różnych miast z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.



Portal tvp.info skontaktował się dosłownie z kilkoma stowarzyszeniami z listy. – Nikogo takiego nie popieraliśmy – powiedziała nam Anna Leszczyńska-Lenda, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Eden działającego przy Archidiecezji Krakowskiej.



W przesłanym nam krótkim oświadczeniu wskazała, że „Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Eden nie udzielał żadnego poparcia kandydatce na rzecznika praw obywatelskich pani Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz”. Jak podkreśliła Leszczyńska-Lenda, „byłoby to sprzeczne z poglądami członków stowarzyszenia opowiadających się zdecydowanie po stronie życia, wiary katolickiej i społecznej nauki Kościoła”.



O sprawę zapytaliśmy dyrektora biura prasowego Archidiecezji Krakowskiej ks. Łukasza Michalczewskiego. W rozmowie z nami duchowny zapewnił, że dopiero teraz dowiedział się, iż nazwa Stowarzyszanie Rodzin Katolickich Eden została wpisana na listę poparcia kandydatki na RPO. – Pani prezes wysłała już stosowną wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie nazwy stowarzyszenia z listy poparcia – podkreślił.

Żeby nie było, że Pan jest nierzetelny Panie Profesorze @StZerko może by jeszcze sprawdzić te 8 partii politycznych i najlepsze wydziały prawa ������ pic.twitter.com/rrd7Wz4P8g — Mariusz Gierej (@MariuszGierej) December 30, 2020

Co usłyszeliśmy w innych stowarzyszeniach?

– Poparliśmy panią Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, bo to osoba kompetentna i merytoryczna – przekazano nam w innej z organizacji, której nazwa widnieje na liście. Wskazano nam, że prawniczka z Warszawy ma duże doświadczenie w zakresie ochrony praw człowieka i z pewnością sprawdziłaby się na tym stanowisku.



– Nic na ten temat nie wiem – przekazano nam w innym ze stowarzyszeń. Nasz rozmówca zaznaczył, że nie słyszał o sprawie, ale skontaktował nas z członkiem zarządu organizacji, od którego usłyszeliśmy z kolei: „Pewnie poparliśmy, ale nie wiem”. Mężczyzna nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czym mogło być spowodowane takie poparcie i szybko się rozłączył.



W kilku miejscach usłyszeliśmy też, że prośba o poparcie była skierowana drogą mailową, a ponieważ jeszcze kilkanaście dni temu Zuzanna Rudzińska-Bluszcz była jedyną kandydatką, nie widziano niczego kontrowersyjnego w poparciu akurat jej. – To nie jest stanowisko całego stowarzyszenia. To jest moje stanowisko – zaznaczyła prezes jednego ze stowarzyszeń.



– Wysłane były maile do wszystkich no i uważali, że każdy w jakiś sposób odpowie. Jeżeli jakaś osoba potrzebuje wsparcia, to dlaczego nie pomóc – stwierdziła dodając: „Nie ma instytucji, która by się tym zajęła i wysłała całą rozpiskę kandydatów, żeby człowiek mógł sobie wybrać i poczytać. Na tę chwilę poparłam więc Rudzińską–Bluszcz”.

Zamieszanie w sieci. Rzekome poparcie mógł zgłosić ktokolwiek

Lider jednego ze stowarzyszeń przyznał nam nawet, że „nieładnie było odmówić”. Wskazał, że polityczne poglądy kandydatki wpieranej przez PO, Lewicę i Polskę 2050 mu nie odpowiadają. Zaznaczył jednak, żea ten ma z kolei szerokie koneksje w środowisku prawniczym, poważanie u adwokatów i sędziów. – To ważne – przyznał.Zobacz także -> Spór w Senacie ws. RPO – Czy informacja o państwa poparciu dla Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz jest prawdziwa? – zapytaliśmy w ostatnim z miejsc. – Mamy ogromną liczbę członków.– zapewniono. – Politycznie można ją zanegować, ale merytorycznie jest to osoba o dużej wiedzy – ocenił nasz rozmówca.

Okazuje się więc, że duża część stowarzyszeń faktycznie poparła kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Nie brakuje jednak i takich, które zrobiły to bez przekonania lub z dość nietypowych powodów.



Są i takie przypadki, gdy organizacje znalazły się na liście wbrew swojej woli. Fundacja Watchdog Polska poinformowała w sieci, że to ona i portal organizacji pozarządowych ngo.pl zbierają podpisy poparcia dla Rudzińskiej-Bluszcz. Nie byli jednak w stanie skontrolować każdego ze zgłoszeń, więc mogło dochodzić do sytuacji, że ktoś obcy wysyłał informacje o rzekomym poparciu jakichś stowarzyszeń. Ta informacja zaskoczyła internautów, a część była wręcz oburzona.



„Właśnie państwa działanie zmieniło reguły gry” – napisało więc w komentarzu Watchdog Polska. „Wcześniej nie byli państwo zainteresowani, więc można było ufać i działać swobodnie. Teraz już nie. Szkoda, bo społeczeństwo, w którym sobie ufamy, jest lepsze niż państwa propozycja” – zaznaczono.



„To jakiś żart?” – dopytywali internauci. „Wystarczy wpisać nazwę stowarzyszenia i nazwę miejscowości. Przecież każdy tam może wpisać nazwę dowolnego stowarzyszenia i wysłać” – pisali.



„Oczywiście” – odpowiedział Watchdog Polska. „Każdy też może podpisać pismo i opieczętować. Dlatego stawiamy na jawność. Bo wtedy każdy może zgłosić błąd. Jawność to siła. A pieczątka to ściema” – oceniono.

Racja. Usunięte. — Watchdog Polska (@SiecObywatelska) December 30, 2020

Chyba Pan nie zrozumiał niestety. Organizacje raczej nie popierają w wyborach polityków. Piszemy o tym, że każda osoba może wpisać dowolne dane na listach wyborczych. I jest to potem weryfikowane. My opisaliśmy jak robimy to w przypadku akcji https://t.co/bvbte5QQQh — Watchdog Polska (@SiecObywatelska) December 30, 2020

Watchdog – organizacja pozarządowa, która zajmuje się monitorowaniem i upublicznianiem działań podejmowanych przez instytucje publiczne lub inne instytucje (np. prywatne korporacje) czy też osoby mające wpływ na sferę publiczną w celu wykrycia nieprawidłowości w ich działaniach. pic.twitter.com/YtllrsJasR — Samuel Pereira (@SamPereira_) December 31, 2020

Spór o obronę kościołów

Fajna ta Pani Zuzanna. No nie ma podstaw, żeby nie dopuścić do profanowania świętości. Idealna kandydatka z idealną listą poparcia! Złoto. https://t.co/7UyNMpz0iA — sławek jastrzębowski (@sjastrzebowski) December 30, 2020

To jest skandal. pic.twitter.com/ftz1aGmZFX — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) December 31, 2020

Wiele kontrowersji budzi też wypowiedź Zuzanny Rudzińskiej–Bluszcz dla „Rzeczpospolitej". Internauci chętnie udostępniają jej słowa o tym, że bronienie świątyń podczas Strajku Kobiet było niezgodne z przepisami.– Na jakiej podstawie takie prywatne bojówki bronią dostępu do kościołów? – pytała.