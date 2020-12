Sylwester w Warszawie. Zmiany w rozkładach jazdy

Pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą się liczyć ze zmianami w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w sylwestra i Nowy Rok. Wiele linii zostanie zawieszonych, a inne będą kursowały rzadziej.

Zarząd Transportu Miejskiego nie zaplanował wieczorem w sylwestra dodatkowych kursów autobusów, tramwajów i metra.



W ciągu dnia autobusy, tramwaje, metro i SKM kursują według rozkładu jazdy dnia powszedniego, a w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia będą kursowały zgodnie z weekendowymi rozkładami jazdy.





Zawieszone linie

Zmiany w rozkładach jazdy

11, 13, 14, 18, 25, 28 i 31, a tramwaje linii 1, 2, 9, 17, 22 i 33 jeżdżą według specjalnego rozkładu jazdy. W metrze obowiązuje zmieniona częstotliwość kursowania, a pociągi SKM jeżdżą według rozkładu dnia świątecznego.ZTM poinformował też, że195, 196, 200, 206, 321, 339 i 501, a pomiędzy szczytami komunikacyjnymi również: 207, 314, 338 i 340. Z koleiE-2, 105, 114, 122, 133, 135, 140, 152, 165, 182, 191, 194, 207, 212, 218, 222, 308, 365, 507, 516, 519, 522, 523, 709, a pociągi metra w godzinach szczytu podjeżdżają na stacje co dwie i pół minuty na linii M1 i co trzy i pół minuty na linii M2.

Od poniedziałku do odwołania zmieniły się również częstotliwości kursowania tramwajów. W godzinach szczytu jeżdżą one w godzinach szczytu z 4 minut do 5 minut i z 8 minut do 10 minut, a poza szczytem z 6 minut do 7,5 minut i z 12 minut do 15 minut.





W Nowy Rok świąteczny rozkłąd jazdy

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Natomiast 1 stycznia w Warszawskim będą obowiązywały świąteczne rozkłady jazdy oraz organizacja komunikacji miejskiej taka, jak w święta Bożego Narodzenia.102, 107, 109, 117, 118, 121, 126, 129, 139, 156, 182, 187, 188, 192, 193, 195, 196, 200. 201, 204, 206, 219, 220, 249, 256, 262, 269, 284, 501 i 527106, 108, 111, 112, 114, 122, 133, 136, 138, 141, 149, 152, 153, 165, 170, 172, 180, 189, 194, 212, 218, 255, 512.ZTM poinformował również, że autobusyi dojadą do Sadyby, liniatylko do Wilanowa, linia, a wybrane autobusy