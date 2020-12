Wyszedł na godzinę i nie wrócił. Zostawił siedmiomiesięcznego syna

Policjanci zaopiekowali się siedmiomiesięcznym dzieckiem, którego ojciec zostawił je pod opieką swojego brata. Miał wrócić za godzinę, ale nie wrócił wcale – powiedziała mł. asp. Irmina Sulich z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Dodała, że matka dziecka przebywa w zakładzie karnym.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. – Na numer alarmowy zatelefonował mężczyzna, który oświadczył, że jest u niego siedmiomiesięczny bratanek. Miał się nim opiekować tylko przez godzinę – tak zapowiedział ojciec chłopca, lecz po syna nie wrócił – przekazała mł. asp. Irmina Sulich.



– Mężczyzna oznajmił, że nie może opiekować się dzieckiem brata i poprosił, aby zajęli się nim policjanci – podała.



Sprawą zajęli się funkcjonariusze z wydziału wywiadowczo-patrolowego z Targówka, którzy natychmiast udali się do mieszkania zgłaszającego.



– Na miejscu okazało się, że ojciec chłopca już ponad dobę nie okazuje zainteresowania, natomiast matka od kilku dni przebywa w zakładzie karnym – tłumaczyła.



– Mundurowi wezwali na miejsce załogę pogotowia, która przewiozła dziecko do szpitala na badania, tam maluchem opiekowali się policjanci – przebrali w czyste ubranka i nakarmili – dodała.



Podkreśliła, że chłopiec jest zdrowy. Maluch został umieszczony w pogotowiu opiekuńczo-interwencyjnym.

