Nie żyje „potwór Ameryki”, seryjny morderca Samuel Little [WIDEO]

Samuel Little, uznawany za najgroźniejszego seryjnego mordercę w historii Ameryki, zmarł w wieku 80 lat. Nie udało się go schwytać przez ponad cztery dekady. Zaczął się „spowiadać” dopiero pod koniec życia, opowiadając o swoich ofiarach i malując portrety zabitych kobiet. Jak twierdził, zabił 93 osoby w 19 stanach. Części ciał do tej pory nie odnaleziono.

Morderca odsiadywał wyrok wielokrotnego dożywocia w więzieniu stanowym w Kalifornii. Tamtejszy Departament Więziennictwa przekazał, że Little został uznany za zmarłego w środę rano. Przez pewien czas tej informacji nie podawano do publicznej wiadomości.



Little na swoje ofiary wybierał prostytutki, osoby uzależnione od narkotyków, a przede wszystkim czarnoskóre kobiety . Mordując, zjeździł niemal połowę Stanów Zjednoczonych.



Śledczy wpadli na jego trop po kilkudziesięciu latach dzięki badaniom DNA; skazano go w 2014 r., początkowo za trzy morderstwa. Do 2018 r. Samuel Little utrzymywał, że jest niewinny. Zaczął się „spowiadać” dopiero, gdy pogorszył się stan jego zdrowia. W czasie przesłuchań chwalił się, że przez dekady zabijał zupełnie bezkarnie. Twierdził, że popełnił 93 zbrodnie.





„Spowiedź” Samuela Little’a

„The Washington Post” podaje, powołując się na, że 60 morderstw zostało ostatecznie powiązanych z Littlem, jednak FBI odmówiło komentarza po jego śmierci. Funkcjonariuszeoceniają, że także inne zeznania zabójcy są wiarygodne.„Rzadko zmagał się z datami czy nazwiskami i”.Część zeznańi rozmów z FBI zostało upublicznionych.Na jego trop funkcjonariusze z San Diego wpadli w 1984 r.

Policja złapała go na gorącym uczynku: szukając gwałciciela, znaleźli Little'a wychodzącego z auta i zapinającego spodnie. W samochodzie leżała zakrwawiona czarnoskóra kobieta . Potem zeznawała przeciwko sprawcy, ale ten – ponieważ była prostytutką – twierdził, że pobił po kłótni dotyczącej usług seksualnych. Został skazany na mniej niż dwa lata.



Skazanie na wielokrotne dożywocie w 2014 r. Samuela Little’a doprowadziło do zwolnienia z więzień co najmniej dwóch mężczyzn , którzy odbywali kary za popełnione przez niego morderstwa.



Niektóre sprawy do tej pory nie zostały nierozwiązane, a FBI ciągle szuka ofiar, które tak dokładnie opisywał w swoich zeznaniach zabójca. „ Niepokoi myśl, że możemy nigdy ich nie rozwiązać” – przyznają śledczy.