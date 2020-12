Minister zdrowia: Już ponad 10 tys. szczepień na COVID-19 dziennie

Dotychczas przeciwko COVID-19 zaszczepiło się 36,3 tys. osób. Dziennie przekroczyliśmy poziom 10 tys. – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia był pytany przez rp.pl o szczepienia przeciwko COVID–19, które ruszyły w niedzielę. Poinformował, że do tej pory zaszczepiło się 36,3 tys. osób.



– Widać bardzo dużą progresję z dnia na dzień, bo tego pierwszego dnia to było niecałe 2 tys., potem mieliśmy 7 tys., a teraz już dziennie przekroczyliśmy poziom 10 tys. – przekazał Niedzielski.



Minister zdrowia był pytany, czy szczepienia nauczycieli będą instytucjonalne. W jego opinii „na razie dominującym modelem szczepienia masowego obywateli ma być ten system, w którym zgłaszam się, zapisuje się przez infolinię czy internet, czy w swojej pobliskiej przychodni na konkretną datę, na konkretne szczepienie”. #wieszwiecejPolub nas

Jak dodał, „jeżeli okaże się, że zespół szczepienny, który obsługuje dany podmiot, będzie chciał obsłużyć nauczycieli w jednym miejscu – w szkole, czyli np. zrobić to grupowo, to też jest to możliwe do zorganizowania”. – Model będzie dostosowany do tego, żeby był jak najbardziej efektywny – podkreślił.





Powrót do szkół

Odbudowa systemu zdrowia

Niedzielski był także pytany, kiedy wrócą do szkół dzieci w klasach I–III.co „będziemy wiedzieli w okolicach początku stycznia”. Zaznaczył przy tym, że obecny poziom, czyli ok. 13 tys. zakażeń dziennie, jest większą liczbą, niż miało to miejsce wcześniej, gdzie średnia tygodniowa była poniżej 10 tys. zakażeń na dzień.Szef resortu zdrowia mówił także o odbudowie systemu zdrowia, który wcześniej zapowiadał. Pytany, kiedy ten plan zostanie ogłoszony, Niedzielski podkreślał, że

Poinformował, że zdefiniowano strategiczne projekty, które zakładają m.in. restrukturyzację całego szpitalnictwa, płacenie za jakość leczenia – jakość kliniczną i jakość obsługi pacjenta.



– To są rzeczy, które mamy przygotowane i czekamy, aż się pandemia skończy. Mam nadzieję, że początku drugiego kwartału będzie można w odważniejszy sposób zająć się normalnymi rzeczami i wtedy plan obudowy zdrowia Polaków będziemy chcieli wdrażać, ale też cały katalog nowych działań – zapowiedział.