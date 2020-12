Rząd „zwolnił zagraniczne banki z podatku”? Resort finansów wyjaśnia

W opublikowanym przed świętami Bożego Narodzenia rozporządzeniu ministra finansów określono nowe zasady opodatkowania części instytucji finansowych inwestujących w polskie obligacje skarbowe. W mediach pojawiły się komentarze sugerujące, że w czasie kryzysu i pandemii COVID-19 rząd PiS zwalnia zagraniczne banki z podatku. To manipulacja. Nowe przepisy w rozmowie z portalem tvp.info wyjaśnia rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów Iwona Prószyńska.

„Rząd PiS, który zapowiadał uszczelnienie systemu podatkowego, zwalnia zagraniczne banki z opodatkowania” – donosi część mediów, które opierają się na wpisach w sieci manipulujących treścią rozporządzenia ministra finansów.





Banki centralne zwolnione z części opodatkowania

„Najbardziej pożądana grupa inwestorów”

Chodzi o rozporządzenie, jakie szef resortu Tadeusz Kościński podpisał 22 grudnia „Już z samego wstępu do nowych przepisów łatwo wywnioskować, że nie chodzi po prostu o „zagraniczne banki”, co sugerowałoby zwolnienie z podatku takżeale o banki centralne.– Zgodnie z rozporządzeniem podatek nie będzie pobierany od dochodów (przychodów) zagranicznych banków centralnych iwyemitowanych na rynek krajowy oraz z tytułu odpłatnego zbycia tych obligacji – mówi portalowi tvp.info rzeczniczkaIwona Prószyńska.Jak wyjaśnia, celem przepisów jest stworzenie oraz utrzymanie silnej bazy najbardziej wartościowych inwestorów instytucjonalnych, jakimi są właśnie banki centralne, nabywających polskie papiery wartościowe.– To z kolei może bezpośrednio pozytywnie wpływać naprzez zwiększenie popytu na instrumenty emitowane na rynku – wskazuje Prószyńska.

Zdaniem resortu finansów banki centralne są najbardziej pożądaną i w ostatnich latach bardzo aktywną grupą inwestorów, a opodatkowanie zmniejsza konkurencyjność polskich papierów wartościowych na rynku.





Zachęta do inwestycji w polskie obligacje

– Relatywnie duży udział banków centralnych stanowi zarówno zachętę dla innych długoterminowych inwestorów instytucjonalnych, jak i świadczy o wzroście znaczenia polskich instrumentów dłużnych w portfelach instytucji prowadzących politykę monetarną na świecie – mówi nam rzeczniczka resortu finansów.Jak podkreśla Prószyńska, przecinając kłamliwe teorie,