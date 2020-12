Im późniejsza noc, tym dziwniejsze sny

Im dłużej śpimy i im późniejsza pora nocy, tym bardziej prawdopodobne jest, że będziemy mieć „dziwne” sny – odkryli naukowcy z University of East London w Londynie i Bishop Grosseteste University w Lincoln w Anglii.

Naukowcy zakwalifikowali do badania 68 osób (w tym 58 kobiet). Średnia wieku badanych wynosiła 25 lat. W ciągu dwóch następujących po sobie nocy badani byli budzeni cztery razy co dwie godziny przez specjalnie zaprogramowany budzik. Po każdym przebudzeniu opowiadali, co im się przyśniło.



Następnego ranka badani wysłuchali swoich własnych nagrań i wypełnili formularz zawierający pytania dotyczące każdego snu. Pytania dotyczyły na przykład tego, jak dziwaczny lub intensywny był sen, jakie emocje wywołał, itp. Badani zapamiętali średnio pięć snów z dwóch nocy.



Josie Malinowski i Caroline Horton, psycholog zajmujące się badaniem snów, pogrupowały sny badanych na dwie kategorie. Pierwsza z nich to sny „wczesnej nocy” , składające się ze snów zarejestrowanych po dwugodzinnych i czterogodzinnych przebudzeniach.



Druga kategoria obejmowała sny „późne”, rejestrowane po sześciu i ośmiu godzinach od zaśnięcia. W pierwszej grupie znalazło się 173 snów, w drugiej 177.

Wyniki pokazały, że sny „późniejsze” były oceniane jako znacznie bardziej dziwaczne i metaforyczne niż sny „wcześniejsze”.



Uczestnicy uważali też, że sny późnonocne były bardziej emocjonalne, intensywniejsze i bardziej „ważne” niż sny wczesnonocne. Dodatkowo, sny pojawiające się po sześciu lub ośmiu godzinach częściej dotyczyły odległej przeszłości.



Z kolei sny wczesnonocne według uczestnicków badania były bardziej związane z ich życiem na jawie. Naukowcy nie stwierdzili różnic między snami późnymi i wczesnymi pod względem stresu lub negatywnej wartościowości.



Jak twierdzą badaczki, te różnice w treści snów mogą odnosić się do różnych procesów związanych ze snem. Np. aktywacja wspomnień podczas snu prawdopodobnie ma związek z konsolidacją (utrwalaniem) pamięci.



Badaczki zaznaczają, że ich odkrycie odzwierciedla marzenia senne stosunkowo niewielkiej grupy osób, głównie młodych kobiet, mieszkających na kampusach brytyjskich uniwersytetów. Według nich warto przeprowadzić badanie na większej liczbie zróżnicowanych osób, aby sprawdzić wszystkie możliwe warianty i kombinacje marzeń sennych.



Autorki sugerują też, że przyszłe badania mogłyby sprawdzić, czy ludzie, którzy deklarują swoje sny jako „bardzo dziwne”, mogą osiągać wyższe wyniki w kreatywności.

