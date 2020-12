„Fundusz odszkodowań za niepożądane skutki szczepienia pojawi się jak najszybciej”

Projekt funduszu odszkodowań dla osób, u których wystąpią skutki uboczne po szczepieniu na COVID jest przygotowywany w Kancelarii Premiera. Będzie konsultowany. Ponieważ ruszyły już szczepienia, ten fundusz pojawi się jak najszybciej – podał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Kraska dopytywany o konkretną datę, odparł, że będzie to prawdopodobnie w styczniu. – Po nowym roku będzie to już miało na pewno jakieś ramy prawne – dodał.



Pierwsza dostawa szczepionki dotarła do Polski z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs w piątek. Transport trafił do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim.



Tu został rozdzielony i dotarł do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczęły się pierwsze szczepienia przeciw COVID–19.



W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno–epidemiologicznych. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.



Według zapowiedzi przedstawicieli rządu Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. #wieszwiecejPolub nas