Wprowadzili na rynek 400 kg narkotyków. CBŚP zatrzymało 24 osoby

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 24 osoby należące do gangu narkotykowego. Według śledczych grupa mogła wprowadzić do obrotu ok. 400 kg amfetaminy i marihuany, dopuszczali się także rozbojów i kradzieży. 15 osób zostało aresztowanych.

Nadkom. Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji przekazała, że policjanci z warszawskiego zarządu biura, wspierani przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji zatrzymali 24 osoby na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.





Sprzedawali psychotropy

Akcja była wynikiem wielomiesięcznego śledztwa, w trakcie którego ustalono, że– Działania zostały przeprowadzone w Warszawie, Pruszkowie i Grudziądzu. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania i użytkowania przez podejrzanych,a nawet sygnalizację świetlną koloru niebieskiego czy imitacje odznak policyjnych – podała nadkom. Jurkiewicz.24 zatrzymane osoby i dwie kolejne doprowadzone z zakładów karnych,w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

– Zarzuty dotyczą głównie kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu oraz udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Materiały śledztwa wskazują, że podejrzani dopuszczali się także przestępstw rozboju – poinformowała prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.



Na wniosek prokuratora sąd aresztował 15 podejrzanych, a wobec pozostałych osób zastosowane zostały wolnościowe środki zapobiegawcze.



Prok. Skrzyniarz przekazała, że śledztwo ma charakter „wielowątkowy i wieloosobowy”; postępowanie obejmuje 33 osoby. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.



