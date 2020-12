Zabili czterolatkę, bo „miała w sobie demona”

Para z Missouri została oskarżona o zabójstwo czteroletniej dziewczynki. Do zbrodni doszło przed Wigilią. Oskarżeni twierdzili, że czterolatka była opętana przez demona, którego postanowili „wypędzić”. Dziecko nie przeżyło.

Podejrzani to sąsiedzi rodziny, z której pochodziło nieżyjące dziecko. Jego zwłoki zostały znalezione zawinięte w różowy koc; na całym ciele widoczne były siniaki.



35-letni Ethan Mast i jego 21-letnia partnerka Kourtnej Aumen zostali aresztowani w poniedziałek przed świętami Bożego Narodzenia w Cole Camp w stanie Missouri.



Ojciec nieżyjącego dziecka (niespokrewniony z oskarżonymi) powiedział policji , że para biła jego córkę od dwóch tygodni i groziła mu, że go zastrzeli, jeśli będzie próbował ich powstrzymać. Pobici zostali także matka i dwuletni brat zabitej.





„Opętanie”? Przerażające szczegóły zbrodni

#wieszwiecej Polub nas

źródło: independent.co.uk

Powodem znęcania się nad czterolatką był „, którego miała w sobie” – jak twierdzili jej oprawcy. By go wypędzić,Lokalne media podają, że para przyznała się do zbrodni. Wszyscy zaangażowani w tragedię należeli do tego samego Kościoła – podkreśla szeryf, cytowany przez orarkfirst.com. Okrutną zbrodnię określił jakoSąsiedzi zostali oskarżeni o morderstwo drugiego stopnia,i serię napaści pierwszego stopnia. 5 stycznia ma się odbyć ich przesłuchanie. Do tego czasu pozostaną w