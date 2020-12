Podsumowanie przygotowań do budowy CPK

Wybór doradcy strategicznego, rozpoczęcie wykupu gruntów oraz wytyczenie kolejowych korytarzy transportowych. Tak wyglądały przygotowania do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w 2020 roku. W myśl planów zasadnicze prace budowlane mają się rozpocząć w 2023 roku.

Jak mówi prezes spółki odpowiedzialnej za budowę CPK Mikołaj Wild, jednym z elementów przygotowań w tym roku było opracowanie programu wieloletniego. Trwało to trzy lata. W planie zawarte są niezbędne procedury, które mają doprowadzić do sprawnego przeprowadzenia zasadniczych prac budowlanych.



Jednym z elementów Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie sieć szybkiej kolei, dzięki której dojazd do portu lotniczego Solidarność w Baranowie między Warszawą a Łodzią niemal z każdego większego miasta w Polsce nie przekroczy 2,5 godzin.



W pierwszym kwartale tego roku wytyczono korytarze transportowe, w których powstaną poszczególne odcinki. Przedstawiciele spółki zaznaczają jednocześnie, że są to jedynie wstępne koncepcje, a ostateczny przebieg linii kolejowych może się różnić o tych propozycji. W trzecim kwartale tego roku spółka ogłosiła rozpoczęcie inwentaryzacji środowiskowych na terenach, na których powstaną szlaki kolejowe.



Pod koniec tego roku wybrano doradcę strategicznego. Został nim międzynarodowy port lotniczy dla Seulu – stolicy Korei Południowej. Doradca będzie przekazywał swoje know – how w zakresie planowania i budowy lotniska.

źródło: IAR

