Nie żyje dominikanin Maciej Zięba. Od miesięcy walczył z nowotworem

Po wielu miesiącach walki z nowotworem zmarł o. Maciej Zięba, dominikanin. Miał 66 lat. O śmierci współbrata informują wrocławscy zakonnicy.

O. Zięba urodził się w 1954 r. we Wrocławiu. Ukończył fizykę na tamtejszym uniwersytecie, a w 1981 r. wstąpił do zakonu dominikanów. Sześć lat później Maciej Zięba uzyskał święcenia kapłańskie.



W czasie PRL działał w opozycji antykomunistycznej, był doradcą NSZZ „Solidarność” i dziennikarzem „Tygodnika Solidarność”.



Dominikanin był założycielem i dyrektorem Instytutu Tertio Millennio w Krakowie oraz dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarnośc w Gdańsku. Autor wielu książek, m.in. „Papieska ekonomia. Kościół-rynek-demokracja”.



W 1997 r. uzyskał tytuł doktora. Wykładał na licznych uczelniach w Polsce i na świecie. Od 1998 do 2006 r. pełnił funkcję prowincjała polskich dominikanów.

