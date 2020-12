Polacy tanią siłą roboczą Niemiec? Bartoszewski: Wychodzimy z tego

Staliśmy się na jakiś czas tanią siłą roboczą, ale powoli z tego wychodzimy – mówił w TVP Info poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski. Gość programu „#Jedziemy” komentował wypowiedź niemieckiego eksperta, który stwierdził, że „Niemcy zbudowały Polskę jako kraj taniej siły roboczej”. Zdaniem Bartoszewskiego na początku transformacji kraj potrzebował kapitału zagranicznego.

Reinhard Petzold, który od 30 lat zajmuje się wprowadzaniem niemieckich firm na polski rynek, wywołał kontrowersje jedną ze swoich wypowiedzi dla portalu kurt.digital: „ Polacy zostali rozjechani przez kapitalizm. Również przez nas. Niemcy bardzo mocno przyczyniły się do zmian w Polsce, tak by były one dla nas korzystne”.



Mówił też o tym, że „Niemcy zbudowały Polskę jako kraj taniej siły roboczej”.





Bartoszewski o zagranicznym kapitale w Polsce

Odnosząc się do tych słówpodkreślił, że wychodząc z komunizmu, Polska była w kompletnej zapaści gospodarczej i potrzebowała kapitału zagranicznego.– Staliśmy się na jakiś czas tanią siłą roboczą, ale powoli z tego wychodzimy – podkreślił poseł PSL.Pytany, czy w procesach reprywatyzacyjnych nie wyprzedano krajowego majątku „zbyt tanio”, Bartoszewski stwierdził, że zdarzały się przypadki, na których „Skarb Państwa świetnie zarobił”.– Znam taki przypadek, kiedy dominująca firma, absolutny monopolista, była wtedy prywatyzowana. Można to było zrobić albo z korzyścią dla rynku, rozbijając monopol, albo osiągnąć najwyższą możliwą cenę – i na to się zdecydowano. Moim zdaniem niekorzystnie dla rynku, bo– ocenił polityk.Przyznał jednocześnie, że popełniane były błędy, jednak na otwarciu się na Zachód, w tym także na Niemcy, Polska znacząco zyskała.