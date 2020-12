Okradł kiosk i zasnął z łupami. Może iść za kratki na lata

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który w drugi dzień świąt okradł kiosk. Jak się okazało, po włamaniu i kradzieży mężczyzna upił się z kolegą i zasnął na ulicy. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Incydent miał miejsce w sobotę ok. godz. 22.30, na Placu Wolności w Rzeszowie. Funkcjonariusze podjęli interwencję wobec leżącego na ulicy mężczyzny.



Był kompletnie pijany, a poniewaz było zimno, groziło mu wychłodzenie. Przy leżącym mężczyźnie policjanci znaleźli reklamówki z kosmetykami, papierosami i wyrobami tytoniowymi.



Mężczyzna nie był w stanie powiedzieć skąd ma wypełnione po brzegi reklamówki. Co więcej badanie alkomatem wykazało u niego niemal trzy promile.





5 tys. zł strat

źródło: Policja Podkarpacka

Policjantom udało się ustalić, że przy ul. Asnyka dokonano włamania na kiosk. Podejrzewali, że przedmioty znalezione przy 47-latku pochodzą właśnie z tego miejsca. MężczyznaNa miejscu włamania policjanci od właścicielki kiosku przyjęli zawiadomienie o przestępstwie.Po wytrzeźwieniu mężczyzna został przesłuchany przez funkcjonariuszy. Przyznał się do winy. Jak wyjaśnił,gdzie znaleźli go funkcjonariusze.Przedstawiono mu zarzut kradzieży z włamaniem. Za to