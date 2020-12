Tour de Ski. Johaug i Klaebo otrzymają solidne premie za... nieobecność

Norweska Federacja Narciarska (NSF), po decyzji o wycofaniu reprezentacji w biegach z zawodów Pucharu Świata i z cyklu Tour de Ski zdecydowała, że wszyscy jej członkowie otrzymają rekompensaty finansowe za utracone premie.

Ich wysokość została wyliczona na podstawie wyników w ubiegłym sezonie. W przypadku Therese Johaug, która wygrała ubiegłoroczny TdS, i Johannesa Klaebo, który był drugi, będzie to po 125 tys. koron (12,5 tys. euro).



Pozostali, w sumie kilkanaście osób, otrzymają wypłaty w przedziale od 30 do 100 tys. koron (3-10 tys. euro).



NSF wyjaśniła, że pieniądze pochodzą częściowo z rządowej pomocy dla branży sportowej w czasie pandemii, lecz większa część to środki zaoszczędzone na podróżach i zakwaterowaniu podczas odwołanych wyjazdów na PŚ w Davos i Dreźnie oraz TdS.



Dyrektor ds. biegów narciarskich w NSF Espen Bjervig wyjaśnił, że łączne wypłaty wyniosą 1,4 mln koron i zostaną zaksięgowane jako stypendia sportowe, m.in. ze względów podatkowych.

źródło: pap

Dla norweskich mediówdają za przykład piłkarki ręczne, które w grudniu w wyczerpującym turnieju w Danii wywalczyły mistrzostwo Europy i za złoty medal otrzymają po 120 tys. koron (12 tys. euro).