Oferowali najem apartamentów na fałszywych stronach internetowych. Zostali zatrzymani

Stołeczni policjanci przy współpracy z CERT Polska zatrzymali 30-letniego obywatela Niemiec i jego 29-letnią partnerkę. Mężczyzna jest podejrzany o doprowadzenie wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem, kobieta – o znieważenie funkcjonariuszy i naruszenie ich nietykalności - przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Według ustaleń śledczych z wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji i CERT Polska 30-letni Niemiec i jego 29-letnia partnerka na kilku domenach utworzyli strony internetowe oferujące wynajem apartamentów w różnych miejscowościach na terenie Polski.



– Poszkodowani na wskazane w ofercie konto wpłacali pieniądze za wynajem apartamentów. Dodatkowo oszuści przygotowywali do użycia za autentyczne wcześniej podrobione dokumenty – tłumaczył policjant.



Do zatrzymania pary doszło we Wrocławiu . – W trakcie przeszukania lokalu, w którym para zamieszkiwała, policjanci zabezpieczyli telefony, modem internetowy, a także liczne przedmioty, które mogły świadczyć, że oszuści działali na większą skalę. Wśród nich znalazły się karty sim różnych operatorów, karty płatnicze, karty prepaid oraz dokumenty tożsamości z wizerunkiem zatrzymanego, wydane na różne osoby – wyliczył.





Atak na policjantów

– W trakcie policyjnej interwencji, zaczęła go kopać i opluwać, a także atakować słownie. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem policjanci przewieźli kobietę i mężczyznę do Komendy Stołecznej Policji – przekazał.Rzecznik KSP wskazał, żedotyczących oszustw i przygotowania do użycia za autentyczne wcześniej podrobionych dokumentów. Natomiast 29-latka będzie odpowiadała za znieważenie funkcjonariuszy oraz naruszenie ich nietykalności.Decyzją sądu 30-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.