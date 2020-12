We Włoszech od dziś do 7 stycznia, z wyjątkiem najbliższego poniedziałku, z powodu pandemii wprowadzono powtórnie lockdown. Oznacza to, że Włosi spędzą sylwestra w domu w małym gronie.

KORONAWIRUS – RAPORT



Godzina policyjna będzie obowiązywać od dziś od 22 do jutra do 7 rano. Nie będzie koncertów, pokazów sztucznych ogni ani tradycyjnego we Włoszech witania Nowego Roku na ulicach i placach.



Dwie dorosłe osoby z dziećmi poniżej 14. roku życia mogą złożyć wizytę rodzinie lub znajomym, ale muszą powrócić do własnego domu przed godz. 22 lub zostać na noc. Nie wolno jednak opuścić własnej gminy.



Bary i restauracje nie mogą przyjmować klientów, ale do godz. 22 mogą sprzedawać potrawy i napoje na wynos. Jednak tylko nieliczni właściciele zdecydowali się na skorzystanie z tej możliwości. Za nieprzestrzeganie ograniczeń grozi kara od 400 do 1000 euro.

