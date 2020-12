Łukaszenka nagrodził struktury siłowe i dostał od OMON-u czarny beret

Alaksandr Łukaszenka wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom struktur siłowych zaangażowanych w tłumienie protestów na Białorusi. Sam zaś dostał od OMON-u czarny beret za „szczególne zasługi”.

– Jeśli ludzie w mundurach na darmo jedli chleb, jeśli by w czasie tych sierpniowych dni zawahali się, żylibyśmy dzisiaj w innym kraju. Czy w ogóle byśmy żyli, czy istniał by ten kraj... – rozważał Łukaszenka podczas wizyty w stołecznym oddziale OMON-u, milicji specjalnego przeznaczenia, który odegrał kluczową rolę w tłumieniu protestów na Białorusi.



– Każdy funkcjonariusz i żołnierz, człowiek w mundurze, powinien wiedzieć i rozumieć, że po naszej stronie jest prawo i że są chronieni przez państwo – zapewnił. Według niego „ludzie wierzą w struktury siłowe i wiedzą, że zawsze przyjdą im one na pomoc”.



Łukaszenka wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom MSW, ministerstwa obrony, Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego i innych struktur siłowych.



Łukaszenka z czarnym beretem

Z kolei dowódca mińskiego OMON-u wręczył białoruskiemu przywódcy czarny beret OMON-u za szczególne zasługi. – Był pan z nami w szeregach bojowych i teraz jest pan pełnowartościowym omonowcem – oświadczył Dzmitry Bałaba. #wieszwiecejPolub nas Znowu oskarżył Zachód o zwiększanie potencjału wojskowego u białoruskich granic, a Polskę i Litwę określił jako „poligony regularnych manewrów i ćwiczeń wojsk NATO”.



O organizację ulicznych zamieszek oskarżył „dyrygentów” z zagranicy i kolaboracjonistów wewnątrz kraju, których porównał do pomocników hitlerowskiej III Rzeszy.