Hiszpania: Rodziny za odmowę zaszczepienia seniorów mogą stracić nad nimi opiekę

Rodziny, które odmówią zaszczepienia seniorów przeciwko Covid-19, mogą stracić nad nimi opiekę - wynika z komunikatu prokuratury w Sewilli, na południu Hiszpanii.

Jak poinformował Norberto Sotomayor z regionalnej prokuratury w Sewilli, członkowie rodzin osób starszych odmawiający poddania ich szczepieniom „powinni liczyć się z możliwością utraty prawa do opieki” nad tymi seniorami.



Podczas wtorkowej rozmowy z hiszpańskimi mediami przedstawiciel prokuratury stwierdził, że jego ostrzeżenie wynika z przypadku rodziny, która zakazała szczepienia sędziwego członka familii przebywającego w jednym z domów spokojnej starości w prowincji Sewilla. Dodał, że spodziewa się kolejnych takich przypadków.





W Hiszpanii możliwe są przymusowe szczepienia

– Jeśli nie ma przeciwwskazań dla seniora do poddania go szczepieniom, rodzina nie może odmówić. W przypadku opiekunów istnieje bowiem zasada, że troszczą się oni o zdrowie osoby sobie powierzonej – stwierdził Sotomayor.Badania przeprowadzane w Hiszpanii dowodzą, że wciąż większość obywateli tego kraju nie zamierza sięNa początku grudnia deklaracje chęci szczepienia się składało niewiele ponad 30 proc. Hiszpanów.Według części hiszpańskich komentatorów w sytuacji nasilania się epidemii Covid-19 oraz masowego odmawiania przyjęcia szczepionki rząd może zastosować ustawę z 1986 roku, która upoważnia władze do nakazywania obywatelom konieczności szczepień. Rząd Hiszpanii skorzystał z niej tylko raz, w 2010 roku, kiedy nakazał szczepienia ponad 30 uczniów szkoły w Grenadzie, w której wystąpiły przypadki odry.Wprowadzona 21 grudnia do ogólnokrajowej strategii szczepień konieczność utworzenia takiego spisu przewiduje, że obywatele odmawiający udziału w szczepieniach będą musieli podać władzom sanitarnym powód swojej odmowy.