„Nie nam oceniać, czy posłance wypada wybierać pomidorki”. Jachira korzysta z jadłodzielni

Znana z zamieszczania w sieci kontrowersyjnych filmików posłanka KO Klaudia Jachira postanowiła zareklamować jadłodzielnię – społeczną lodówkę, w której można zostawiać nadwyżki jedzenia, by się nie zmarnowały lecz służyły… – i tu powstała kontrowersja, komu mają służyć. Ubogim, czy wszystkim chętnym?

Według Jachiry – komukolwiek, również jej. Sama wzięła kilka produktów pozostawionych przez poprzedników. Część internautów wskazuje, że warto pozostawić żywność naprawdę potrzebującym.

#Jadłodzielnia to „przestrzeń, w której każdy może się podzielić jedzeniem z każdym”, a to czy wypada posłance pobierać z niej pomidorki i marchewki to już nie nam oceniać. Niemniej przypominamy o regulaminie użytkowania i dobrych praktykach: https://t.co/dagBNJ1w5g pic.twitter.com/848hMp2T1v