Minęła20: Polityczny dorobek Adama Bodnara. „Stawał zawsze po jednej stronie”

Do obsadzenia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z konstytucją, potrzeba jest zgoda Sejmu i Senatu. Oznacza to, że konieczne jest porozumienie obozu Zjednoczonej Prawicy i opozycji parlamentarnej. Dopóki nie będzie takiej zgody i wyboru konkretnej osoby na to stanowisko, funkcję RPO będzie pełnił Adam Bodnar – wskazywał Michał Rachoń w programie „Minęła 20”. Dziennikarz przypomniał kilka wypowiedzi rzecznika, przekonując, że poglądy polityczne obecnego RPO miały wpływ na część podejmowanych przez niego decyzji.

Obecny RPO – jak przypomniano – zadeklarował się jako zwolennik legalizacji małżeństw homoseksualnych i wprowadzanie dla nich prawa do adopcji. Z kolei podczas sporu o Trybunał Konstytucyjny Adam Bodnar stanął po stronie ugrupowań politycznych, które wybrały go na stanowisko.



– Podobnie było w istotnych sporach na arenie międzynarodowej, w które zaangażowane było państwo polskie, fundamentalnych kwestiach, jak choćby fałszywych oskarżeń o współudział Polski w niemieckiej zbrodni Holokaustu – przekonywał Rachoń w programie „Minęła 20”. Bodnar stanął także, w ocenie dziennikarza, po stronie byłych funkcjonariuszy UB i SB uznając, że ustawa dezubekizacjna odbiera im należne uprawnienia.

