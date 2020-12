Wydatki na służbę zdrowia czy edukację to „haracz”? Tak uważa senator Gawłowski

Znany z problemów z prawem senator Stanisław Gawłowski znów budzi kontrowersje. Tym razem napisał na Twitterze, że wydatki państwa na służbę zdrowia, emerytury, renty, oświatę i bezpieczeństwo stanowią „haracz”. Wpis krytykują politycy różnych opcji. Sprawę opisuje portal TVP3 Szczecin.

Gawłowski opublikował grafikę ilustrującą procentowy podział środków z budżetu państwa na niektóre cele, m.in. na politykę społeczną, służbę zdrowia, oświatę czy bezpieczeństwo. „Ile płacimy haraczu?” – napisał.





Krytyka wpisu

Grafika wywołała sporo kontrowersji.– To nie jest żaden haracz, tylko to są koszty, które państwo musi ponosić, by w ogóle funkcjonować – skomentował dr hab. Maciej Drzonek, prof. US, politolog.– To jest istota państwa, w którym te podatki płacimy po to, by państwo organizowało właśnie te wszystkie rzeczy, które zostały wymienione jako haracz. Być może zupełnie pomyliły mu się pojęcia albo może żyje w jakimś innym świecie, w którym haracz jest słowem naturalnym – uważa Artur Wezgraj, przewodniczący klubu Bezpartyjni w sejmiku wojewódzkim.

Sprawę skomentował również Leszek Dobrzyński, poseł PiS: „Mam nadzieję, że nie jest to powrót do myśli Platformy Obywatelskiej, żeby służba zdrowia była w prywatnych rękach i że nie jest to zachęta do tego, by ta służba zdrowia była w pełni płatna z naszych prywatnych kieszeni”.



„Pisać o wydatkach na służbę zdrowia per »haracz« w dobie pandemii to jak splunięcie w twarz jej wszystkim ofiarom i medykom, którzy ratują nas przed totalną katastrofą. Obrzydliwe” – pisze działacz miejski Jan Śpiewak.



„»HARACZU«, Panie Gawłowski? Z tego haraczu ktoś Panu kiedyś uratuje życie w szpitalu, z tego haraczu Pańskie dzieci ma kto uczyć, a Pańscy rodzice nie umierają z głodu” – pisze rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska.

Problemy senatora z prawem

Według Prokuratury Krajowej Gawłowski, gdy był sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska w rządach PO-PSL (w latach 2007-15), dopuścił się siedmiu przestępstw. Pięć z nich ma charakter korupcyjny.Zdaniem śledczych prominentny polityk PO przyjął ponad 730 tys. zł w postaci gotówki, dwóch luksusowych zegarków i nieruchomości w Chorwacji. W zamian miał oferować m.in. pomoc przy zdobywaniu wielomilionowych kontraktów od Zarządu Melioracji.Były sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej miał też nakłaniać przedsiębiorcę z Darłowa Krzysztofa B. do wręczenia co najmniej 200 tys. zł łapówki dyrektorowi Zarządu Melioracji. Gawłowski miał ujawnić informację niejawną i popełnić plagiat w pracy doktorskiej.