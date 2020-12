TPN apeluje, by zrezygnować z petard i fajerwerków

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują do turystów i mieszkańców Podhala, aby nie odpalali petard i fajerwerków podczas nocy sylwestrowej w Tatrach. Przypominać o tym ma też coroczna akcja „Nie strzelaj w sylwestra!”, do której zapraszani są znani polscy ilustratorzy.

Od kilku lat Tatrzański Park Narodowy apeluje zarówno do mieszkańców Podhala, jak i turystów, aby nie używać petard i fajerwerków podczas nocy sylwestrowej pod Tatrami. Wszystko to z troski o zwierzęta, zarówno te dzikie, jak i bezdomne oraz domowe, u których huk powoduje ogromny stres.



Z tego też powodu zrodziła się coroczna akcja „Nie strzelaj w sylwestra!”, do której zapraszani są znani polscy ilustratorzy.



„Każdego roku naszej akcji towarzyszy inny plakat. Przez kilka lat trwania akcji współpracowali z nami m.in. Krzysztof Kokoryn, Dawid Ryski, Aleksandra Woldańska-Płocińska, Katarzyna Bogucka czy Gosia Herba. Autorką tegorocznej grafiki jest Marta Rydz-Domańska” – pisze TPN w komunikacie.



„Zdarzało się, że spłoszone zwierzęta, np. kozice, w trakcie ucieczki ulegały śmiertelnym wypadkom. Huk wywołuje u zwierząt olbrzymi stres, a nawet ataki paniki, które mogą okazać się groźne dla ich zdrowia i życia – tłumaczy dyrektor TPN, Szymon Ziobrowski cytowany w komunikacie.



„Kolekcja wyjątkowych projektów będzie się powiększać, aż do momentu, gdy problem fajerwerków w Tatrach zupełnie zniknie” – dodaje.

