„Sylwester Marzeń” już jutro! [WIDEO]

Już jutro sylwester, noc, której nie można przegapić. Trwają już ostatnie przygotowania sceny do imprezy Sylwester Marzeń z Dwójką. Nie zabraknie na niej gwiazd. Z Zakopanego do Ostródy wyruszyli dziś bracia Golcowie – wsiedli mianowicie do balonu.

Gospodarzami „Sylwestra Marzeń” będą Ida Nowakowska, Izabella Krzan, Małgorzata Tomaszewska, Rafał Brzozowski, Aleksander Sikora i Norbi. Na scenie pojawią się zwyciężczynie Eurowizji Junior Roksana Węgiel i Viki Gabor. W Ostródzie pojawią się także: Zenek Martyniuk z zespołem Akcent, Weekend, Milano, Marcin Miller i grupa Boys, Roksana Węgiel, Viki Gabor, Golec uOrkiestra, Cleo oraz Gromee. Będą również zagraniczni goście. Wśród nich Helena Vondráčková i Thomas Anders z Modern Talking.



Z powodu obostrzeń epidemicznych „Sylwester Marzeń” odbędzie się bez udziału publiczności. – Telewizja publiczna w trudnym czasie pandemii wychodzi naprzeciw potrzebom widzów, aby zapewnić im doskonałą, a przede wszystkim bezpieczną rozrywkę – powiedział Jacek Kurski, prezes TVP.





Góralskie rytmy zapewnią natomiast Zakopower, Golec uOrkiestra. Bracia Golcowie wieczorem wyruszyli z Zakopanego do Ostródy balonem i szczęśliwie wylądowali.

TVP