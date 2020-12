Sejm stawia na ekologię. Energia ze źródeł odnawialnych na Wiejskiej

Trwa montaż pierwszej na terenie Kancelarii Sejmu instalacji fotowoltaicznej. Pilotażowy etap dotyczy 44 paneli umiejscowionych przy Biurze Podawczym Kancelarii Sejmu - ustalił portal tvp.info. Uruchomienie instalacji zaplanowano na styczeń 2021 r. Przewidziano też dalszy rozwój inwestycji w Odnawialne Źródła Energii w innych miejscach na terenie kompleksu sejmowego.

Moduły fotowoltaiczne to przyjazna dla środowiska inwestycja pozwalająca zarówno zmniejszyć emisję zanieczyszczeń, jak i koszty produkowanej energii. Dlatego w nadchodzących latach Kancelaria Sejmu zakłada jej rozwój. Dotyczyć to będzie budynku mieszczącego kancelarie obu izb Parlamentu. W założeniu pozwoli to na montaż paneli słonecznych o łącznej mocy 100 kWp.



Budynki przy Wiejskiej zyskują stopniowo ekologiczny charakter dzięki różnorodnym działaniom, jakie zarządzający nimi podejmują w ostatnich latach. Warto wymienić sejmową pasiekę, ograniczanie ilości plastikowych opakowań oraz ciągłą termomodernizację budynków. Zmianie uległa również praktyka prac parlamentarzystów, którym druki sejmowe są w większości przekazywane drogą elektroniczną, znacząco ograniczając zużycie papieru.



Warto także zaznaczyć, że pracownicy Kancelarii Sejmu regularnie uczestniczą w spotkaniach z cyklu „Environmental exchange network”, organizowanych na poziomie Unii Europejskiej, a dotyczących działań na rzecz ochrony środowiska, podejmowanych przez służby administracyjne parlamentów poszczególnych państwach członkowskich.

