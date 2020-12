Opozycja przyznaje: prezydent Duda największym wygranym 2020 roku [WIDEO]

Kto jest największym wygranym, a kto przegranym w 2020 roku w polityce? – Polityka była w ogóle bardzo dziwna. Najwięksi przegrani to chyba my wszyscy ze względu na epidemię koronawirusa i na to, co się działo w Polsce, Europie i na świecie. To nie był normalny rok i nie ma co do tego wątpliwości. W Polsce największym wydarzeniem były wybory prezydenckie. Te wybory wygrał prezydent Andrzej Duda popierany przez blok Zjednoczonej Prawicy. On jest chyba politycznie największym zwycięzcą. Pozostali te wybory przegrali – powiedział portalowi tvp.info poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.

Minister Adam Andruszkiewicz: W sensie politycznym to był rok PiS

Jarosław Urbaniak z KO: Największy wygrany? Duda wygrał mimo kiepskiej prezydentury

Jarosław Sachajko z Kukiz’15: Największą przegraną jest Małgorzata Kidawa-Błońska

– Zdecydowanym zwycięzcą jest Prawo i Sprawiedliwość. Mamy za sobą wygrane wybory prezydenckie w bardzo trudnych warunkach pandemii i powszechnego ataku krajowego i kierowanego na nas z zagranicy. Był wściekły hejt, ale jednak udało się te wybory wygrać. Prezydent Andrzej Duda ma drugą kadencję. W sensie politycznym był to więc rok PiS-u – ocenił Adam Andruszkiewicz, minister w Kancelarii Premiera.– Przegrana jest opozycja. Platforma Obywatelska nadal nie może znaleźć swojego miejsca na scenie politycznej. Do spektakularnych klęsk należy też zaliczyć wynik Roberta Biedronia w wyborach prezydenckich – uważa polityk.– Największy wygrany? Mimo że pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy było nijakich, sprowadzały się do podpisywania wszystkiego, co z parlamentu do niego trafiło, to jednak wygrał wybory prezydenckie. W bardzo ciężkich warunkach, po tak kiepskiej prezydenturze – mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak.– Ja i wielu Polaków mieliśmy nadzieję, że to zapewnienie, że „teraz będzie odpowiadał tylko przed Bogiem i historią”, będzie realizowane i będzie duża zmiana co do jakości i formy sprawowania prezydentury. Przecież trzeci raz już prezydentem w Polsce nie zostanie wybrany. Nadal to jest jednak facet od nart i długopisu – powiedział Urbaniak.– Najbardziej przegraną jest kandydatka na prezydenta, a jednocześnie odwołana, podmieniona wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Co do wygranych, to prezydent Andrzej Duda. Bardzo dobry wynik, bardzo wysokie poparcie. Ważne, żeby teraz prezydent skorzystał z mandatu, który otrzymał – stwierdził poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko.

Jan Mosiński z PiS: Trzaskowski przegrał, bo nie wykorzystał potencjału po wyborach

Mirosław Suchoń z KO: Przegranym jest rząd

Robert Telus z PiS: Trzaskowski miał poparcie całej opozycji i przegrał, wygranym – Morawiecki

– Największym przegranym jest Platforma Obywatelska i środowisko, które wspierało i wspiera tę formację polityczną. Kolejne przegrane wybory, tym razem prezydenckie, pokazują, że ta formacja jest w odwrocie – mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński.– Nie udał się program totalnej opozycji, anty-PiS. Wygraliśmy wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski nie potrafił wykorzystać potencjału, który zgromadził w wyborach prezydenckich. Jego stowarzyszenie cieszy się poparciem 18 tys. Polaków, którzy się do niego zapisali, a przecież w wyborach miał dość pokaźny wynik – stwierdził poseł PiS.– Przegranym jest jednak rząd. Wszyscy widzą nieudolność w radzeniu sobie ze skutkami pandemii. Nawet najwyższa kwota pomocowa, o której rząd informuje, nie zasypie takiego wrażenia nieudolności – przekonywał poseł KO Mirosław Suchoń.– Z politycznego punktu widzenia, gdyby rząd okazał się sprawny w ochronie Polaków przed pandemią, to myślę, że przez kolejne lata byłby poza konkurencją polityczną. Nieudolność, zajmowanie się sobą, setki ofiar, które codziennie widzimy, powoduje, że z punktu widzenia politycznego, sprawczości i moralnego najwięcej stracił rząd – twierdzi polityk.– Największym przegranym jest Rafał Trzaskowski i cała Platforma Obywatelska. Dostał wiatr w żagle dzięki poparciu wszystkich partii poza PiS-em. Nawet politycy Konfederacji i Kukiz’15 mówili, że nie widzą różnicy między Rafałem Trzaskowskim i Andrzejem Dudą. Tak naprawdę cały wachlarz poparł Trzaskowskiego, a ten przegrał wybory i na bazie tego nie stworzył niczego. To najbardziej przegrany w 2020. Największym wygranym jest premier Mateusz Morawiecki, który na forum Unii Europejskiej pokazał, że Polska jest krajem silnym, dumnym i będzie broniła swojego interesu – argumentował poseł PiS Robert Telus.