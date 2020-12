Ma róg, a nawet sierść. Znaleziono szczątki nosorożca włochatego

Rosyjscy naukowcy badają dobrze zachowane szczątki wymarłego nosorożca włochatego, które znaleziono w ułusie abyjskim na północy Jakucji – podała w środę agencja Reutera.

Szczątki nosorożca – ze wszystkimi kończynami, niektórymi organami, rogiem, a nawet sierścią - znaleziono w sierpniu – poinformował dr Walerij Płotnikow. Dodał, że był to młody nosorożec, który miał od trzech do czterech lat, a zmarł najpewniej w wyniku utonięcia.



– Płeć zwierzęcia jest nadal nieznana. Czekamy na datowanie radiowęglowe, aby określić, kiedy żył, najbardziej prawdopodobny zakres dat to między 20 tys. a 50 tys. lat temu – powiedział naukowiec, którego cytuje „The Siberian Times”.





Coraz częstsze przypadki

Jak podała agencja Reutera, podobne znaleziska na Syberii zdarzają się coraz częściej, ponieważ zmiana klimatu rozmroziła ziemię na niektórych obszarach od dawna zamkniętych w wiecznej zmarzlinie.