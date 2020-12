PO krytykuje pomoc dla biednych gmin. „To się w głowie nie mieści”

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w ramach wsparcia dla obszarów popegeerowskich do biednych gmin trafi 250 mln zł. „To jest wasz pomysł na walkę z kryzysem?” – skrytykował rzecznik PO Jan Grabiec. Podobnych wpisów polityków opozycji było więcej. – Jestem oburzona ich komentarzami. Część z nich pochodzi z dużych ośrodków, a inni przenieśli się dawno do Warszawy. Nie wiedzą, jak wygląda rzeczywistość w wielu regionach naszego kraju – komentuje w rozmowie z portalem tvp.info Anna Milczanowska (PiS).

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do najbiedniejszych gmin trafią kolejne pieniądze. – Chcemy, by gminy mogły złożyć wnioski, które będą opiewały na kwoty minimalna 50 tys. zł, maksymalna do 5 mln zł – przekazał w środę premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że fundusze mają wesprzeć mniej rozwinięte regiony i takie obszary jak np. kanalizacja i oczyszczanie ścieków; drogi wewnętrzne lub dojazdowe, chodniki, ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe; place zabaw, tereny zielone i obiekty sportowe; świetlice, biblioteki czy remizy strażackie.



„Ja nie wiem, co im na głowę spadło” – napisał w sieci Sławomir Neumann z PO. Polityk dodał, że wiele restauracji, hoteli czy klubów fitness bankrutuje i zostało praktycznie „zmasakrowanych przez koronawirusa”. „A oni gadają o PGR-ach?” – zapytał. Z kolei rzecznik Platformy Jan Grabiec dodał: „Ludzie tracący pracę w branży turystycznej, gastronomicznej, transportowej mają iść do PGR-ów? To naprawdę jest wasz pomysł na walkę z kryzysem?”

Priorytet? „Wyrównywać szanse wśród obywateli”

Opinie posłów PO oburzyły Annę Milczanowską. Posłanka PiS i była prezydent Radomska zaznacza, że od czasu transformacji zapomniano o regionach, gdzie kiedyś całe społeczności pracowały niemal wyłącznie w PGR-ach.

– Są miejsca, gdzie po ich rozszabrowaniu – bo podczas kolejnych likwidacji działo się wiele nieuczciwych rzeczy – pracujących tam ludzi zostawiono samych sobie. Znam takie miejscowości bardzo dobrze. Nie chcę ich wymieniać z nazw, ale na przykład w województwach zachodniopomorskim czy pomorskim długo stały stare, opuszczone budynki i bloki. Miejscowe rodziny popadały w biedę, często uzależnienie od alkoholu. Państwo o nich zapomniało i te obrazy były bardzo smutne – podkreśla.



Zaznacza, że Zjednoczona Prawica obiecała Polakom 5 lat temu, iż zrobi wszystko, aby „wyrównywać szanse wśród obywateli i dążyć do sprawiedliwości społecznej”. – Dlatego oprócz programów takich jak 500+, Dobry Start, Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Inwestycji Lokalnych, fundusze ochrony środowiska czy programy unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych pojawia się teraz dodatkowy impuls wsparcia dla terenów popegeerowskich – zaznacza.





„Niektóre gminy są skanalizowane w 10-20 proc.”

Anna Milczanowska podkreśla, że rozumie trudną sytuacją branży turystycznej czy transportowej. Wskazuje, że podobne problemy mają przecież przedstawiciele tych sektorów gospodarki na całym świecie. Zaznacza jednak, że– W sumie skierowaliśmy już do nich potężne wsparcie. Nie zapominajmy też o innych – mówi.

Posłanka podkreśla, że nie można szydzić z ludzi, którzy mieszkają na terenach popegeerowskich. – Zgadzam się, że sytuacja przedsiębiorców w związku z epidemią jest bardzo trudna. Pomagaliśmy im i będziemy to robić. Musimy jednak pamiętać o każdym słabszym człowieku, ale też biedniejszych gminach. Znam samorządy pozadłużane przez poprzedników w nieodpowiedzialny sposób. Wiele z nich ma potężne trudności. Żyjemy w XXI wieku, a niektóre gminy są skanalizowane w 10-20 procentach – mówi posłanka PiS.



Dodaje, że na poprawienie ich sytuacji potrzeba wiele nakładu i sił. Uważa, że część posłów opozycji nie zdaje sobie sprawy, jak wiele milionów potrzeba na zrobienie porządnej kanalizacji czy oczyszczalni. Apeluje więc, by walcząc o pomoc dla jednej z branż nie zapominać o pozostałych. – To nie mieści się w głowie, ale Platforma ma to do siebie, że brakuje im szacunku dla niektórych ludzi – stwierdza.



Anna Milczanowska przekonuje, że „niektórzy politycy się pogubili”. – Część z nich pochodzi z dużych ośrodków, a inni przenieśli się już dawno na stałe do Warszawy. Nie wiedzą, jak wygląda prawdziwa rzeczywistość w wielu regionach naszego kraju. Ja bardzo często bywam w sołectwach i gminach. Obserwuję, że życie tam zmienia się na lepsze, ale jest jeszcze mnóstwo do nadrobienia. Musimy pomóc tej Polsce, która przez lata była zapominana, w pokorze pracowała na swoich hektarach, ale nie była doceniana – apeluje.

