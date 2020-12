Plany Messiego. Wyjątkowy apartament w Miami i transfer do MLS

Leo Messi kupił apartament w Miami. Czy to zapowiedź przeprowadzki za ocean? Jeszcze nic nie jest pewne, ale odejście Argentyńczyka wydaje się coraz bardziej prawdopodobne.

Messi chce odejść z Barcelony. Wskazał kierunek Czas Leo Messiego w Barcelonie dobiega końca. Gwiazdor od stycznia będzie mógł prowadzić negocjacje z nowym klubem. W rozmowie z hiszpańską stacją... zobacz więcej

Wyjazd za Ocean miałby mieć miejsce nie już najbliższego lata, ale w 2023 roku. To oznaczałoby, że Messi przedłużyłby wygasający w czerwcu kontrakt z Dumą Katalonii.



Dlaczego akurat wtedy? Messi będzie miał już 37 lat. Poza tym marzy mu się, aby w Stanach do szkoły średniej poszły jego dzieci. Najstarszy Thiago w tym roku skończył osiem lat.



Portal Cadena SER ujawnił także, że Argentyńczyk kupił już apartament w jednym z wieżowców z Miami.



Mieszkanie z widokiem na ocean kosztowało około 8 milionów euro. Do dyspozycji Messiego będzie ponad 300 metrów kwadratowych, znajdą się w nim trzy sypialnie i pięć łazienek.

Największe wrażenie robi winda… dla samochodów. Hasło dowozu pod same drzwi okazało się tym razem wyjątkowo dosłownie.