„Zagraża im niewypłacalność”. Niemieckie media o problemach szpitali

„Tegoroczna zima daje się mocno we znaki szpitalom i klinikom. Ich oddziały intensywnej terapii są przepełnione pacjentami chorymi na COVID-19. Ich personel przez cały rok pracuje na granicy wydolności, a teraz placówkom tym dodatkowo zagląda w oczy niewypłacalność” – pisze Hannoversche Allgemeine Zeitung o sytuacji w niemieckiej służbie zdrowia. Tamtejsza prasa ostrzega, że problemy z wypłatami dla pracowników mogą odbić się na jakości leczenia.

KORONAWIRUS – RAPORT



Według dziennika „Kölner Stadt-Anzeiger" wiosną, podczas pierwszej fali pandemii, placówki wręcz „zasypano pieniędzmi, czasem nawet ponad ich potrzeby, dziś natomiast udzielana im pomoc finansowa została źle obliczona”. Właśnie na wiosnę – jak przypomina „Mitteldeutsche Zeitung" z Halle – niemieckie szpitale zbierały pochwały. Zimą te same kliniki „nie mają pieniędzy na wypłacenie poborów zatrudnionym tam ludziom”.



„Coś takiego nigdy nie powinno się zdarzyć. Spowodowałoby to bowiem podważenie zaufania personelu pielęgniarskiego i lekarzy, którego nie da się łatwo odbudować podczas następnej wypłaty. Co więcej, takie dziury w otrzymywaniu poborów w szpitalach i klinikach mogłyby tak bardzo obniżyć morale zawodowe zatrudnionego w nich personelu, że odbiłoby się to także negatywnie na poziomie leczenia pacjentów” ؘ– przestrzega dziennik.



Według „MZ” „kliniki na krótką metę potrzebują teraz pomocy, która przywróci im płynność finansową, a na długą - takiego planowania ich działalności, które zasługuje na miano planowania”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: dw.com

„Na jakąmożemy sobie pozwolić, jaką powinna mieć strukturę i w jaki sposób możemy ją sfinansować? Te pytania warte są tego, żeby się o nie spierać podczas, zamiast pomijać je teraz milczeniem po to, żeby po wyborach powołać się na konieczność daleko posuniętych oszczędności” – wskazuje „Südwest Presse” z Ulm.mają się odbyć 26 września 2021 r.„Hannoversche Allgemeine Zeitung” sugeruje, że pandemia jedynie ujawniła problemy, z jakimi od lat boryka się służba zdrowia, która teraz musi pracować „na granicy wydolności”.