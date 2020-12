Tragiczny rekord zgonów. Niemcom grozi wydłużenie twardego lockdownu

W Niemczech pierwszy raz od początku epidemii koronawirusa zmarło ponad tysiąc osób w ciągu 24 godzin – informuje dziennik „Die Welt”. Wszystko skazuje na to, że twardy lockdown zostanie wydłużony.

KORONAWIRUS – RAPORT





Liczba zakażeń spada powoli

Spodziewane jest wydłużenie lockdownu

źródło: PAP, Die Welt

Jak informuje dziennikzgłosiły do Instytutu Roberta Kocha (RKI) 1129 osób, które zmarły z powodu zakażenia koronawirusem. Łączna liczba zagonów w Niemczech to 32 tys. Według danych RKI w ciągu ostatniej doby liczba nowych infekcji wyniosła 22 459. Choć oznacza to spadek dziennej liczby zakażeń to jednak jest on niewielki zważywszy na trwający twardy lock down. Wcześniej było to ok. 30 tys. przypadków w ciągu doby.W sumie na 100 tys. osób zakaża się ponad 140 Niemców. Najszybciej chorych przybywa w Saksonii (współczynnik na 100 tys. mieszkańców w ciągu siedmiu dni wynosi 330) i Turyngii (255,1), najmniej zaś w Dolnej Saksonii (79,6), Meklemburgii-Pomorzu Przednim (82,3) i Szlezwiku-Holsztynie (82,5) – informuje „Die Welt”.Narodowa kwarantanna w Niemczech ma trwać do 10 stycznia. Wielu polityków zaczyna jednak mówić o konieczności jej przedłużenia.Jens Spahn zapowiedział kolejne kroki po 10 stycznia, gdyż jak stwierdził, Niemcy w walce z pandemią „jeszcze nie są tam, gdzie powinny być”.Na razie wszystkie sklepy, restauracje, miejsca rekreacji i kultury, szkoły oraz przedszkola pozostają zamknięte. Wyjątkiem są sklepy spożywcze, drogerie, apteki. Prywatnie może się spotkać najwyżej pięć osób z dwóch gospodarstw domowych (nie licząc dzieci do 14. roku życia).