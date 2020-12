Lewica i Konfederacja razem w koalicji anty-PiS? „Łączenie wody z ogniem” [WIDEO]

Redaktor naczelny „Newsweeka” Tomasz Lis sondował na Twitterze możliwość utworzenia koalicji Anty-PiS od Lewicy po Konfederację. Czy taki wariant jest w ogóle możliwy? – Pobożne lub niepobożne życzenia, niemożliwe do realizacji. Zjednoczona Prawica ma większość w Sejmie. Nie ma możliwości powołania innego rządu. Powołanie rządu od Konfederacji do Lewicy jest też niemożliwe. Nie jesteśmy zainteresowani dzieleniem stołków. Nas interesuje tylko koalicja o charakterze programowym. Nie wydaje się możliwe łączenie wody z ogniem – powiedziała tvp.info posłanka Lewicy Joanna Senyszyn.

Tomasz Lis pyta o „wrzask” po ewentualnej współpracy z Konfederacją

Tomasz Rzymkowski z PiS: Lis zachowuje się jak rozhisteryzowany młokos

Dobromir Sośnierz z Konfederacji: Nie ma takich rozmów, to fantazje Lisa

#wieszwiecej Polub nas

„Pytanie - czy jeśli jedyna szansą na odsunięcie PiS od władzy będzie stworzenie na kilka miesięcy koalicji i rządu od Razem po Konfederację z jednym zadaniem- przygotowania nowych wyborów,to elektorat opozycji uzna to za dobry pomysł, czy będzie wrzask, że z Konfederacją nie?” – napisał na Twitterze redaktor naczelny „Newsweeka” Tomasz Lis. Internauci nie przyjęli jednak dobrze propozycji znanego z niechęci do Prawa i Sprawiedliwości publicysty. „Taki rząd nie przetrwa nawet roku, a taka kompromitacja „opozycji” pozwoli PiS po roku wygrać wybory i ją bardziej rozbić oraz sprowadzić do parteru. A tak poza tym, gdyby wszyscy na to poszli (w co wątpię), to mógłbym śmiało nazwać ich koalicją żłobów” – odpisał Lisowi użytkownik o pseudonimie „Bezczelny Lewak”. „Taki rząd nie potrzebuje roku. Pół roku na przygotowanie nowych wyborów i tyle” – bronił swojej propozycji Lis.– Tutaj musi być jakaś wspólna płaszczyzna ideowo-koncepcyjno-polityczna. Nie wydaje mi się, żeby było aż tak wiele wspólnych punktów Partii Razem, Konfederacji, Platformy Obywatelskiej i starych komunistów. Tomasz Lis zachowuje się jak rozhisteryzowany młokos, który miota się od ściany do ściany. Od miłości do Donalda Tuska, uznawania jego wielkości i hegemonii PO na polskiej scenie politycznej, po takie koncepty, żeby PiS odsunąć od władzy – skomentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Rzymkowski.– Wotum nieufności powinno być konstruktywne i doprowadzić do powołania lepszego rządu. Z chęcią rząd Prawa i Sprawiedliwości obaliłbym, gdyby mógł powstać lepszy rząd. Z Partią Razem nie możemy stworzyć w ogóle rządu. Obalanie dla obalania to czynność jałowa i bez sensu, bo w wyniku wyborów mogłoby wrócić to samo. Nie widzę sensu takiego działania. Żadne takie rozmowy się nie toczą. To raczej fantazje Tomasza Lisa – stwierdził poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz.

Robert Telus z PiS: Wyborcy nie wybaczyliby Konfederacji

Mirosław Suchoń z KO: Odsunięcie PiS-u od władzy jest absolutną racją stanu

Jan Mosiński z PiS: Nitras miał straszyć Żukowską koalicją z Konfederacją

źródło: portal tvp.info

– Koalicji Europejskiej z wyborów do Parlamentu Europejskiego Polacy nie zaakceptowali. Polskiemu Stronnictwu Ludowemu do dziś nie wybaczono tego, że poszedł z nurtem lewackim i liberalnym tak bardzo mocno. Na pewno wyborcy nie wybaczyliby też Konfederacji retoryki, że dla dobra narodowego poszła w tak dużej, szerokiej koalicji. Trzeba jednak pamiętać, że w różnych głosowaniach sejmowych, działaniach wszystkie ugrupowania opozycyjne pokazują, że są razem – argumentował poseł PiS Robert Telus.– Program, czyli pewna wizja przyszłości musi być podstawą takiego porozumienia. Sam tak zwany „anty-PiS” mnie nigdy nie przekonywał i nigdy nie przekona. Uważam jednak, że odsunięcie PiS-u od władzy jest absolutną racją stanu naszego państwa, jeśli myślimy o przyszłości Polski, kolejnych pokoleniach Polek i Polaków. Aby zapewnić dobry rozwój, odsunięcie PiS-u jest tutaj kluczowe – mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń.– Nie tylko Tomasz Lis, ale też jego środowisko boi się rządów PiS, tego, że zrealizujemy swój program, wygramy walkę z koronawirusem, co może procentować i będzie procentowało w wyborach w roku 2023. Konfederacja weszłaby w taką koalicję, bo Konfederacja jest głodna władzy i zrobi wszystko, żeby do tej władzy dojść i część tej władzę mieć. Nawet w jakiejś cząstce koalicyjnej. Poseł PO Sławomir Nitras miał straszyć kiedyś posłankę Annę Marię Żukowską z Lewicy, że jak wygrają wybory, to zawiążą koalicję z Konfederacją i zrobią z Lewicą porządek. To pokazuje, że być może są prowadzone jakiejś nieformalne rozmowy przez PO i Konfederację – ocenił poseł PiS Jan Mosiński.