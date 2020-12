Testowanie nauczycieli na obecność koronawirusa. Imponująca liczba chętnych

Testowanie nauczycieli klas I-III szkół podstawowych na obecność SARS-CoV-2 odbędzie się między 11 a 15 stycznia 2021 r. Badania będą dobrowolne i bezpłatne. Chętnych na przeprowadzenie testu będzie ok. 190 tys. osób – wynika z danych udostępnionych w środę PAP przez Ministerstwo Zdrowia.

Resort wskazał, że testowani mogą być też pracownicy szkolnej administracji i obsługi. Personel ze szkół może także zgłaszać się do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Pracowników administracji obowiązują identyczne zasady jak nauczycieli.



Ministerstwo Zdrowia zebrało informacje o zapotrzebowaniu na testy dla nauczycieli przez kuratoria i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Wynika z nich, że chętnych na przeprowadzenie testu będzie ok. 190 tys. Obecnie powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne zbierają listy imienne pedagogów ze szkół podstawowych.



Testy będą wykonywane metodą RT-PCR, w sanepidach i w mobilnych punktach drive-thru.



Ministerstwo zaznacza, że powrót dzieci do szkół nie zależy od wyniku testowania nauczycieli, lecz od dalszego przebiegu epidemii.

#wieszwiecej Polub nas