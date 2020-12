Zaatakował kasjerkę, bo nie spodobała mu się cena kiełbasy

Pijany klient zaatakował kasjerkę w jednym ze sklepów spożywczych w Pforzheim, na południowym zachodzie RFN. Jak ustaliła policja, za pretekst do naruszenia nietykalności cielesnej kobiety miała posłużyć zbyt wysoka - w opinii napastnika - cena kiełbasy, którą chciał nabyć.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że w godzinach porannych we wtorek pijany mężczyzna wszczął sprzeczkę przy kasie jednego ze sklepów spożywczych na Buechenbronnerstr na obrzeżach Pforzheim, kiedy miał uregulować należność za zakupy.



Używając słów powszechnie uważanych za obelżywe wyraził opinię, że cena kiełbasy, którą zamierzał kupić jest zbyt wysoka. Odpowiedzialnością za ten fakt obarczył obsługującą go kasjerkę. Gdy ta pozostawała niewzruszona na formułowane przez niego argumenty werbalne, uciekł się do przemocy fizycznej.





Ucieczka agresora

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

„W rezultacie złapał kasjerkę za ramię i próbował popchnąć” – czytamy w komunikacie opublikowanym w środę przez miejscową policję. W tym momencie - na szczęście dla kasjerki -Zbity z tropu napastnik ratował się ucieczką.Policja Pfrozheim szuka świadków zdarzenia i podaje rysopis sprawcy:Miał na sobie granatową czapkę z daszkiem, brązową skórzaną kurtkę i niebieskie dżinsy” – czytamy w komunikacie.