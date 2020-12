Wiceszefowa KE zajmie się Polską i Węgrami. „Timmermans w spódnicy” [WIDEO]

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova zapowiada, że zajmie się Polską i Węgrami. Jak wyjaśnia, chodzi i rejestrowanie przypadków naruszenia tzw. praworządności począwszy od 2021 roku. – Kwestie wymiaru sprawiedliwości są wyłączną kompetencją państwa członkowskiego, a nie żadnej instytucji Unii Europejskiej. Mamy świadomość tego, że będziemy kąsani politycznie przez polityków zatrudnionych w Komisji Europejskiej, jak jest w przypadku pani Jourovej i innych. Można też powiedzieć, że mamy nowego Fransa Timmermansa. Tym razem w spódnicy – komentuje dla portalu tvp.info poseł PiS Jan Mosiński.

Jan Mosiński z PiS: Związki Jourovej z ruchami komunistycznymi pozostawiły ślad

Viera Jourova dla niemieckiego dziennika: Obcięcie funduszy z budżetu UE to trudna praca

Joanna Senyszyn z SLD: Spotkanie z Sorosem nie uderza w wiarygodność Jourovej

W poprzedniej kadencji Komisji Europejskiej to Holender Frans Timmermans pełnił funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego oraz komisarza ds. lepszej regulacji, rządów prawa i Karty Praw Podstawowych. Naciskał na Polskę w kwestii tzw. praworządności. Pod koniec 2019 roku obowiązki Timmermansa w tej materii przejęła Czeszka Viera Jourova. – Jeżeli spojrzymy głębiej w życiorys komisarz Jourovej, to dostrzeżemy jej bardzo silne związki z ruchami komunistycznymi byłej Czeskiej Republiki Ludowej. To pozostawia pewien ślad. Tego tak łatwo się nie wyzbywa. Ostatnie dość mocne kontakty, jak widać na zdjęciach znajdujących się w sieci, między innymi z George’em Sorosem pokazują, że jest coś rzeczy. Wiemy doskonale jaką wizję świata ma ten spekulant giełdowy – ocenił poseł Mosiński z PiS.Czeskie media już 7 lat temu informowały, że Jourova przed 1989 rokiem działała w komunistycznej młodzieżowej organizacji pionierów, wzorowanej na radzieckiej. Szefem przyszłej komisarz UE był późniejszy przewodniczący komunistów w czeskim parlamencie Pavel Kováčik. Spotkaniem z Sorosem, kontrowersyjnym finansistą Jourova chwaliła się w mediach społecznościowych. Domagał się on ostatnio wprowadzenia mechanizmu łączącego wypłatę funduszy unijnych z praworządnością. „To, jak UE zareaguje na wyzwanie postawione przez Orbana i Kaczyńskiego zdeterminuje, czy Unia przetrwa jako otwarte społeczeństwo wierne wartościom, na których powstała” - pisał ostatnio Soros w artykule dla „Project Syndicate”. Później mocno krytykował kompromis, do którego doszło podczas ostatniego szczytu UE.„Przypadki naruszenia praworządności w Unii będą rejestrowane od początku przyszłego roku” – zapowiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. „Mechanizm praworządności nie jest cudowną bronią. Dysponujemy teraz co prawda dodatkowymi możliwościami sankcji, będziemy jednak musieli wykonać trudną pracę, żeby móc rzeczywiście skorzystać z możliwości obcięcia funduszy z budżetu” – dodała Jourova w rozmowie z „Tagesspiegel” (cytat za Deutsche Welle). Zdaniem komisarz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może podjąć decyzję w sprawie zgodności mechanizmu praworządności z unijnymi traktatami nawet w ciągu kilku miesięcy.Czy spotkania z Sorosem nie uderzają w wiarygodność, bezstronność komisarz Jourovej? – Nie, nie uderzają w wiarygodność. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej może się spotykać ze wszystkimi. Zdjęcia to najlepszy dowód, że robi to w sposób oficjalny. Zatem nie ma w tym niczego dziwnego – odpowiedziała posłanka Lewicy Joanna Senyszyn. Finansista Soros to zwolennik ścisłej integracji wewnątrz UE. Czy działania Jourovej można odbierać jako chęć stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy? – Na razie nie widać takich tendencji. Chociażby dlatego, że nie wszystkie państwa mają walutę euro. W związku z tym silniej związane są te państwa, które mają walutę euro. Bardzo żałuję, że Polska nie jest w strefie euro. Donald Tusk obiecywał nam euro na Euro, czyli na mistrzostwa Europy w 2012 roku. Gdybyśmy wtedy to zrobili, to bylibyśmy w o wiele lepszej sytuacji, ponieważ należelibyśmy do krajów, które mają więcej do powiedzenia w Unii Europejskiej – stwierdziła Senyszyn.

Robert Telus z PiS: Kolejna zagrywka Niemiec i Francji przeciwko Polsce

Mirosław Suchoń z KO: Konsekwencje są jak najbardziej uzasadnione

Tomasz Rzymkowski z PiS: Przedstawiciele KE mówią, kiedy będzie wyrok niezawisłego TSUE

Dobromir Sośnierz z Konfederacji: Pani komisarz zna wyrok i datę jego ogłoszenia

– To kolejne wysłanie sygnału ze strony Komisji Europejskiej, jakoby w Polsce była łamana praworządność i kolejna zagrywka Niemiec, Francji przeciwko Polsce. Ci sami politycy zapominają, co się dzieje w Hiszpanii, Francji czy Niemczech. Tam właśnie łamana jest praworządność. Powinni się zająć tymi krajami, a nie Polską. My się niczego nie boimy, bo nie ma się czego bać. Tutaj jest demokracja. Widać to po ostatnich protestach. Te protesty się odbywają na ulicach polskich miast. Mamy zagrywkę polityczną Unii Europejskiej, aby wymuszać na nas pewne rzeczy – argumentował poseł PiS Robert Telus, przypominając reformy sprawiedliwości przeprowadzane przez Madryt i Paryż i ustrój niemieckich sądów oraz brutalne działania policji wobec protestujących w tych państwach.Czy może dojść do obcięcia funduszy unijnych któremuś z krajów Unii Europejskiej? – Jeżeli miałyby być jakiekolwiek konsekwencje, to nie mogą dotykać polskich obywateli. Rząd PiS nie przestrzega prawa, łamie konstytucję w sposób ordynarny, w związku z tym tutaj te konsekwencje są jak najbardziej uzasadnione. Jeżeli ktoś łamie przepisy, prawo, to musi spodziewać się konsekwencji. Nie może być tak, że te konsekwencje dotykają w jakiś sposób polskich obywateli, samorządów, przedsiębiorców w postaci zatrzymania jakiś środków – mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń.Czy sugestia wiceszefowej Komisji Europejskiej, że TSUE może wydać orzeczenie w sprawie „mechanizmu praworządności” w kilka miesięcy to nie wywieranie presji na trybunał? – Są to bardzo dziwne słowa, bo gdyby przedstawiciele polskiego rządu powiedzieli, że kierują jakąś sprawę do polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego czy jakiegokolwiek innego i podali termin, kiedy wyrok ma zapaść, to od razu pojawiałyby się głosy „Olaboga, rety, w Polsce nie ma praworządności, rząd steruje wymiarem sprawiedliwości”. Tutaj przedstawiciele Komisji Europejskiej bez mrugnięcia okiem mówią: „Za kilka miesięcy będzie wyrok”. To przecież decyzja niezawisłego i niezależnego trybunału – przekonywał poseł PiS Tomasz Rzymkowski.– Myśleliśmy, że to niezależny trybunał jest, a okazuje się, że pani komisarz nie tylko wie, jaki będzie wyrok, skoro podejmuje już działania mające na celu monitorowanie praworządności, ale także wie, kiedy ten wyrok zostanie wydany. Spodziewa się, że ten wyrok będzie korzystny dla Komisji Europejskiej, bo gdyby był niekorzystny, to przecież nie podejmowałaby tych działań. Antycypując już przyszłe orzeczenia pani Jourova pozwala sobie podejmować działania, które świadczą o tym, że wszystko już jest dogadane – ocenił poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz.