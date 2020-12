Proklamacja Trumpa i rocznica męczeństwa św. Tomasza Becketa. Jest też polski akcent

– Jako Amerykanów najpierw zjednoczyło nas przekonanie, że „bunt przeciw tyranom jest posłuszeństwem wobec Boga”. Prawo do postępowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi stanowi najgłębszy fundament pokojowego, pomyślnego współżycia prawych społeczności. Tak jak zadeklarowałem na placu Krasińskich w Warszawie w Polsce, 6 lipca 2017 r.: Amerykanie i narody świata wciąż wołają: „My chcemy Boga” – oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w proklamacji na 850. rocznicę męczeństwa św. Tomasza Becketa.

Mówiąc o wartościach stanowiących podstawę funkcjonowania amerykańskiego społeczeństwa Trump zaliczył do nich także przekonanie, że „obrona wolności jest ważniejsza niż samo życie”.



– Jeśli mamy nadal pozostać krajem wolnych (nawiązanie do słów amerykańskiego hymnu – red.), żadnemu państwowemu urzędnikowi, żadnemu gubernatorowi, żadnemu biurokracie, żadnemu sędziemu ani żadnemu ustawodawcy nie wolno orzekać, co jest prawowierne w sprawach religii ani wymagać od wierzących, by postąpili wbrew sumieniu – mówił prezydent.



Św. Tomasz Becket, arcybiskup Cartenbury i prymas Anglii, został zamordowany 29 grudnia 1170 r. na rozkaz króla Anglii, Henryka II. Duchowny, który 8 lat wcześniej przyjął obie godności pod naciskiem monarchy, sprzeciwiał się królewskim próbom podporządkowania Kościoła katolickiego władzy państwowej. Już trzy lata po śmierci został kanonizowany, a oburzenie, jakie zbrodnia wzbudziła wśród wiernych, zmusiło króla do odbycia publicznej pokuty przed grobem męczennika.



45 lat po śmierci św. Tomasza w Anglii ogłoszono Magna Charta (Wielką Kartę Swobód), która stanowiła, że Kościół będzie wolny, jego prawa nieumniejszone, a swobody nienaruszone.

- Zanim zredagowano Magna Charta, zanim prawo do swobodnego wyznawania religii zostało zapisane jako pierwsza amerykańska wolność w naszej chwalebnej Konstytucji, Tomasz oddał życie, aby, jak mówił, ,,Kościół mógł osiągnąć wolność i pokój” – dodał Donald Trump, który przypomniał w swoim wystąpieniu żywot męczennika z Cartenbury.– Społeczeństwo bez religii nie może się pomyślnie rozwijać. Naród bez wiary nie przetrwa, gdyż sprawiedliwość, dobro i pokój nie mogą zapanować bez łaski Bożej – powiedział prezydent USA