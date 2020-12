Porozumienie UE i Chin w sprawie umowy inwestycyjnej

Unia Europejska i Chiny osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie umowy inwestycyjnej. Taką informację przekazał w środę Szef Rady Europejskiej Charles Michel. Teraz porozumienie przejdzie proces ratyfikacji przez wszystkie kraje Wspólnoty. Polska była przeciwna przyspieszeniu prac nad tą umową inwestycyjną.

„Dziś przewodniczyłem spotkaniu przywódców UE-Chiny z udziałem szefowej KE Ursuli von der Leyen i prezydenta Chin Xi Jinpinga. Z zadowoleniem przyjmujemy porozumienie polityczne osiągnięte w sprawie negocjacji inwestycyjnych” - napisał Michel na Twitterze.

Today I chaired an EU-China Leaders’ Meeting with @vonderleyen and President Xi Jinping.



EU remains committed to rules based international cooperation.



We welcome the political agreement achieved on negotiations on investment.



Press statement 👉 https://t.co/TPmMosS02o pic.twitter.com/ZMz3t41Ovh