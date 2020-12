Dzieci, które identyfikują się jako mniejszość seksualna lub płciowa, bardziej narażone na otyłość

Dzieci identyfikujące się jako należące do mniejszości seksualnej lub płciowej są bardziej narażone na otyłość niż ich rówieśnicy. Takiego odkrycia dokonali naukowcy z Uniformed Services University of the Health Sciences w Bethesda w Stanach Zjednoczonych.

Zespół naukowców przeanalizował dane niemal 12 tys. dzieci, które wypełniały ankietę przygotowaną specjalnie do zaprojektowanego przez nich badania. Ankietę wypełnić mogły jedynie dzieci, które uzyskały zgodę rodziców na wzięcie udziału w badaniu.



Kwestionariusz stworzony przez badaczy zawierał jasno sformułowane i bezpośrednie pytania dotyczące seksualności dzieci, takie jak „Jesteś gejem czy biseksualistą?” lub „Czy jesteś osobą transpłciową?”. Pojawiały się też pytania dotyczące ich płci, rasy, dochodu rodziny i BMI (wskaźnik masy ciała). Naukowcy pytali też o zaburzenia odżywiania – jeśli dzieci na nie cierpiały, musiały je nazwać.



Analizując zebrane dane badacze odkryli, że 190 respondentów (1,6 proc.) identyfikowało się jako mniejszość seksualna lub płciowa – odpowiadali oni twierdząco na pytania dotyczące ich homo- lub biseksualności lub wybranej tożsamości płciowej (potwierdzali np. transpłciowość). W wyniku tego badacze zakwalifikowali ich do społeczności SGM (ang. Sexual and Gender Minority – mniejszość seksualna lub płciowa).





Otyłość bardziej prawdopodobna o 64 proc.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W przypadku osób, które zgłosiły wyższe niż przeciętne wyniki BMI, naukowcy obliczyli, że prawdopodobieństwo otyłości wśród dzieci włączonych do SGMOkazało się też, że dzieci z SGM były ok. 3,5 razy bardziej narażone na zaburzenia odżywiania.Naukowcy nie byli w stanie wyjaśnić, dlaczego dzieci z SGM są bardziej narażone na otyłość lub zaburzenia odżywiania. Zauważyli jednak, że tożsamość SGM u większości z nichW podobnym badaniu naukowcy odkryli również, że dzieci będące rasy innej niż biała, identyfikujące się jako SGM, były dwukrotnie bardziej narażone na otyłość. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie JAMA Pediatrics.