YouTube usunął spektakl o ratowaniu Żydów przez grupę Ładosia. „Czekamy na wyjaśnienia”

Serwis YouTube usunął w środę premierowe nagranie spektaklu „Paszporty życia”, który Fundacja Hatikva przygotowała wspólnie z młodzieżą jednego z łódzkich liceów. Sztuka przedstawia współczesne spojrzenie na historię ratowania Żydów przez grupę ambasadora Aleksandra Ładosia. – Sfera domysłów, nie wiem o co chodzi, bo YouTube nie wyjaśnia powodów – mówi portalowi tvp.info prezes Fundacji Hatikva Jarosław Papis, nie kryjąc oburzenia decyzją serwisu. Jak dodaje, są prowadzone rozmowy z kierownictwem wysokiego szczebla firmy Google.

O usunięciu materiału Papis poinformował w środę przed południem na Twitterze. Wyjaśnił, że podanym przez YouTube powodem były naruszające zasady „drastyczne i zawierające przemoc treści”.



Pytany, o co może chodzić, przyznaje: „Nie wiem”.



– To sfera domysłów, bo YouTube nie wyjaśnia swoich decyzji. Odwołaliśmy się, więc czekamy na wyjaśnienia – mówi portalowi tvp.info prezes fundacji i dodaje, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, bo wiele osób dobrej woli zaangażowało się w wyjaśnienie sprawy.



– Prowadzone są rozmowy z Google i YouTube na bardzo wysokich szczeblach. Mam nadzieję, że szybko zweryfikują swoją decyzję – zaznacza.





Spektakl „Paszporty życia”

Czego dotyczy usunięty materiał?– „Paszporty życia” to spektakl zrobiony przez młodzież i absolwentów VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, opowiadający historię paszportów z Paragwaju, dotyczący, jak oni to widzą,i jak to jest dla nich dziś ważne – mówi nam Papis.

„W sieci bezproblemowo funkcjonują tysiące naziolskich, hitlerowskich, pornograficzno-lewackich stron i z tym problemu nie ma”.

Młodzież – kontynuuje nasz rozmówca – zadaje publiczne pytanie: czy wy o tym wiedzieliście. – Bo nikt prawie o tym nie wie. To też młodzież frapuje, dlaczego tak piękne postawy nie są powszechnie znane – mówi.

youtube usunął dzisiejszą premierę spektaklu PASZPORTY ŻYCIA. Próbujemy w nim opowiedzieć o ratowaniu Żydów przez grupę skupioną wokół ambasadora Ładosia.

Uznano,że "naruszamy zasady dotyczące treści drastycznych i zawierających przemoc".

Chory jest ten świat... — Jarosław Papis (@JarosawPapis) December 30, 2020

Rok temu podobna historia na Facebooku

Papis wskazuje, że rok wcześniej miał do czynienia z podobną sytuacją na portalu Facebook, który zablokował na 10 dni akcję promocyjną spektaklu „Irena Sendlerowa. Sprawiedliwa”.

– Wtedy również chodziło o „drastyczne treści”. To był spektakl taneczny, muzyczny – w ogóle nie wiedzieliśmy, o co chodzi – podkreśla.





Drastyczne treści?

Pytany o to, czy najnowszy spektakl mógł zawierać wspomniane „treści drastyczne” rozmówca portalu tvp.info przyznaje, że teoretycznie krótkie filmy zmożna uznać za drastyczne historie.– Ale to w głowie się nie mieści, że dla algorytmu sceny z getta są drastyczne – mówi.– W sieci bezproblemowo funkcjonują tysiące naziolskich, hitlerowskich, pornograficzno-lewackich stron i z tym problemu nie ma – konstatuje prezes Fundacji Hatikva. Zapowiada, że już trwają prace nad udostępnieniem widzom spektaklu „Paszporty życia” na konkurencyjnej platformie. Cały czas oczekuje też na wyjaśnienia ze strony serwisu YouTube.